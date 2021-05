Chiama o scrivi in redazione

Esplosione a Gubbio, trovata donna dispersa, salgono a due i morti, tre feriti

Il corpo senza vita della donna dispersa è stato trovato intorno alle 21.50. Il bilancio delle vittime, dopo l’esplosione avvenuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 maggio alla Greenvest di Gubbio in vocabolo Canne Greche, sale a due. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco.

In un primo tempo era stato trovato solo un uomo morto (intorno alle 19.25), mentre tre persone sono state estratte dalle macerie. Poco prima delle 22 è stato trovato anche il cadavere della donna. L’esplosione si è consumata all’interno di uno stabile in tufo. In base a quanto emerge, con la detonazione hanno ceduto il tetto, il sottotetto e un piano dell’immobile.

Sul posto i vigili del fuoco di Gubbio, Gaifana, due dalla centrale di Perugia Madonna Alta, con mezzi di supporto, autobotti, autoscala e personale gos movimento terra. Da Arezzo un nucleo usar (urban search and rescue), il funzionario di turno, il capo turno provinciale e il comandante.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la squadra del distaccamento di Gubbio è arrivata sul posto dell’esplosione in tempi brevissimi. Tre le persone estratte dalle macerie dai vigili del fuoco di Gubbio. Il più grave dei feriti è stato trasportato all’ospedale di Cesena per grandi ustionati con l’eliambulanza. Hanno poi recuperato il corpo del 20enne dalle macerie. Mentre erano in corso le operazioni si sono verificate altre forti esplosioni a causa delle presenza di materiali pericolosi. Nelle operazioni di soccorso è rimasto intossicato un vigile del fuoco.

Sul posto uno spiegamento di forze, al lavoro i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari. Secondo una prima ricostruzione, ad esplodere sarebbe stata una bombola di gas butano. Un pompiere ha anche riportato una intossicazione da fumo nelle operazioni. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell’esplosione.

