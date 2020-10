Fiamme divorano rimessa attrezzi da lavoro, incendio a Santa Cristina

Un incendio ha distrutto, ieri alle 22,30, una rimessa per attrezzi da lavoro in località Santa Cristina di Gubbio. Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco di Gubbio. Il locale, come scritto, è andato completamente distrutto. Sono in corso indagini per individuare le cause del rogo.