Incidente lungo la Pian d’Assino, dolore per la morte dell’idraulico Tacchi

Franco Tacchi, 69 anni, idraulico residente nella frazione di Branca è morto in un incidente stradale lungo la statale 219 di Gubbio e Pian d’Assino. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di lunedì tra Torre Calzolari e Padule. Nel quasi frontale sono rimasti coinvolti il Doblò condotto dall’artigiano ed un autoarticolato che proveniva dalla parte opposta. Stando alle prime indiscrezioni, Tacchi viaggiava in direzione di Branca quando, poco prima dell’impatto fatale, avrebbe urtato una Panda ferma ai margini della carreggiata unitamente ad una gazzella dei Carabinieri. Subito dopo il Doblò ha sbandato, è finito nella corsia opposta contro un autoarticolato che non è riuscito ad evitare un impatto particolarmente violento. Nonostante la tempestività dei soccorsi per Tacchi c’era più nulla fare. Le indagini per ricostruire la dinamica sono state effettuate dalla Polizia Locale. Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore.