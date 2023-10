Incidente stradale sulla SS3 Flaminia a Rigali di Gualdo Tadino: automobilista perde il controllo a mezzanotte

Nella notte scorsa, intorno alla mezzanotte, si è verificato un incidente stradale sulla SS3 Flaminia, nelle vicinanze di Rigali di Gualdo Tadino. L’incidente è avvenuto quando un automobilista ha perso il controllo del suo veicolo, che è finito contro un muro lungo la sede stradale.

La situazione ha richiesto l’intervento immediato della squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana, che è giunta sul luogo dell’incidente per prestare soccorso. La persona coinvolta nell’incidente è stata prontamente assistita e successivamente affidata all’equipe medica del 118 per ricevere le cure necessarie.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale di Nocera Umbra per gestire la situazione e raccogliere le informazioni necessarie per determinare le cause dell’incidente. Al momento, non sono ancora state fornite ulteriori informazioni riguardo alle condizioni della persona coinvolta nell’incidente o alle circostanze che hanno portato alla perdita di controllo dell’auto. La situazione rimane al centro delle indagini delle autorità competenti, che cercheranno di fare luce su quanto accaduto.

La SS3 Flaminia è una strada statale italiana che segue il percorso dell’antica via Flaminia, una via consolare romana che collegava Roma a Rimini. La SS3 Flaminia parte da Roma e passa per le regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Emilia-Romagna, terminando a Fano. Lungo il suo tragitto, attraversa città storiche come Civita Castellana, Narni, Spoleto, Foligno, Cagli, Fossombrone e Pesaro. La SS3 Flaminia è una strada di grande importanza storica e culturale, in quanto testimonia la presenza romana in queste zone e conserva ancora alcuni resti antichi, come ponti, archi e tombe.