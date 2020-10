Chiama o scrivi in redazione

Intervento congiunto per recuperare cavallo a spasso sulla Variante

Fuori programma stamani per chi si trovava a viaggiare sulla Variante di Gubbio. Con grande stupore degli automobilisti, un cavallo – per altro un bellissimo esemplare da ciò che si vede nelle foto dei Vigili del fuoco – andava a spasso, tutto solo, per la strada.

Scattato l’allarme, ovvio, l’animale poteva diventare un pericolo per sé, per la sicurezza stradale e per gli automobilisti.

Sulla Variante, quindi, sono arrivati Vigili del fuoco, polizia locale e Carabinieri di Gubbio. La bestia è stata recuperata.