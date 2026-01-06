Maltempo colpisce la provincia con criticità diffuse a Gubbio

Vigili del Fuoco gestiscono emergenze crescenti nella zona Gubbio

Nel pomeriggio del 6 gennaio, il territorio provinciale è stato investito da un’ondata di maltempo che ha rapidamente generato una serie di criticità, costringendo i Vigili del Fuoco a un’intensa attività operativa. Le condizioni meteo, peggiorate nel corso delle ore, hanno determinato un incremento costante delle richieste di soccorso, con interventi distribuiti su più aree e una situazione in continua evoluzione.

Secondo quanto riferito dai comandi operativi, sono 36 gli interventi già portati a termine, mentre 8 squadre risultano attualmente impegnate sul campo e altre due sono in fase di predisposizione per far fronte al flusso crescente di chiamate. Restano 10 interventi in attesa, un numero destinato ad aumentare vista la persistenza delle precipitazioni e le difficoltà riscontrate lungo la rete viaria.

Una parte consistente delle operazioni riguarda automobilisti rimasti bloccati o in difficoltà a causa dell’assenza di dotazioni invernali adeguate. Le criticità più rilevanti si registrano lungo la SP 298 Bosco–Gubbio, sulla SP 477 nell’area di Castelluccio e sulla SP 136 in prossimità di Norcia, dove i mezzi di soccorso stanno intervenendo per liberare la circolazione e garantire condizioni minime di sicurezza.

Per ragioni di tutela pubblica, è stata avanzata alla Protezione Civile Regionale la richiesta di interdizione al transito della strada vecchia per Gubbio da Piccione, un tratto che nelle ultime ore ha visto un numero crescente di veicoli bloccati e situazioni potenzialmente pericolose. La decisione si inserisce in un quadro operativo complesso, in cui la prevenzione di ulteriori incidenti rappresenta una priorità assoluta.

La Protezione Civile ha inoltre comunicato l’attivazione di uno spazzaneve sulla SR 298, in zona Belvedere, per garantire la pulizia della carreggiata e mantenere la viabilità in condizioni accettabili. L’intervento, considerato essenziale, mira a evitare ulteriori accumuli di neve e a ridurre il rischio di nuovi blocchi.

La situazione resta dinamica e monitorata minuto per minuto, con le autorità impegnate a coordinare gli sforzi e a rispondere alle emergenze che continuano a emergere in diverse aree della provincia. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’evoluzione del quadro meteorologico e l’impatto sulla mobilità e sulla sicurezza dei cittadini.