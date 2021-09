Scuola Gubbio, studente positivo al covid, quarantena tutti i compagni di classe

La direzione sanitaria dell’Usl Umbria 1 conferma la positività dello studente iscritto al secondo anno dell’Itis Cassata-Gattapone di Gubbio sottoposto ieri (martedì 14 settembre) a tampone di controllo dopo la positività riscontrata attraverso quello rapido, che aveva eseguito privatamente il giorno precedente per esigenze di carattere personale.

Già dalla giornata di ieri, in accordo con la dirigenza dell’Istituto, l’intera classe ed il corpo docente sono rimasti a casa e questa mattina sono stati tutti sottoposti a tampone.

La Usl Umbria 1 ricorda che, a prescindere dal risultato, si è proceduto a porre in quarantena tutti i compagni di classe (essendo stati a contatto con il ragazzo lunedì mattina), prevista in sette giorni per i vaccinati e dieci per gli altri; precauzione che viene attuata pure se risultassero negativi per rispettare il periodo di incubazione.