Tragedia sul lavoro in Umbria, operaio perde la vita in un cantiere a Valfabbrica

In una tragica mattinata in Umbria, un operaio di 50 anni, italiano, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. L’incidente è avvenuto in un cantiere a Valfabbrica, una piccola comunità che oggi piange la perdita di uno dei suoi.

L’uomo, un dipendente di una nota ditta umbra, stava lavorando su un progetto di riparazione del sistema fognario in via dell’Acquedotto per conto di Umbra Acque. Questa attività, sebbene essenziale per il benessere della comunità, si è rivelata fatale per l’operaio.

Secondo le informazioni disponibili, l’operaio è stato travolto da una massa di terra mentre era al lavoro. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, l’uomo è deceduto sul posto. La dinamica non è ancora chiara. I carabinieri, gli uomini dell’ispettorato del lavoro e i tecnici della Usl, guidati da Gennaro Iannarone, magistrato di turno, stanno lavorando per ricostruirla. L’uomo lascia la madre e una compagna.