Valfabbrica, arrestato 22enne con droga e 7mila euro contanti

Sequestrati stupefacenti e denaro: scattano domiciliari

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Valfabbrica, con il supporto dei militari della Compagnia di Assisi, nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è scattato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’intervento è nato durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato il giovane mentre si trovava a piedi all’interno di un’area di servizio, dopo aver recuperato un piccolo involucro nascosto in una zona appartata. Il successivo controllo ha consentito di verificare il contenuto del pacchetto, all’interno del quale erano presenti circa due grammi di cocaina e quindici grammi di hashish.

Gli accertamenti non si sono fermati al rinvenimento della prima quantità di sostanza stupefacente. I Carabinieri hanno infatti esteso le verifiche all’abitazione del 22enne, situata nel territorio comunale di Perugia. Durante la perquisizione domiciliare è stato individuato e sequestrato un quantitativo ben più consistente di sostanze illegali.

Nel corso delle operazioni sono stati trovati 21 grammi di cocaina, 163 grammi di hashish, 8,5 grammi di ketamina, 9 grammi di cristalli di MDMA e sei pasticche di ecstasy. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro insieme ad altra attrezzatura ritenuta funzionale alla preparazione e al confezionamento delle dosi destinate alla vendita.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, la presenza di diverse tipologie di sostanze e del materiale utilizzato per la suddivisione delle dosi avrebbe delineato un’attività organizzata di spaccio. A rafforzare tale ipotesi è stato anche il ritrovamento di una somma in contanti pari a 7.000 euro.

Il denaro, composto prevalentemente da banconote di piccolo taglio, è stato sequestrato perché ritenuto compatibile con i proventi derivanti dall’attività illecita contestata al giovane. Gli investigatori hanno quindi proceduto a raccogliere tutti gli elementi utili per ricostruire il quadro della vicenda e documentare le circostanze emerse durante i controlli.

Al termine delle procedure previste dalla legge, il 22enne è stato dichiarato in stato di arresto e trasferito nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Assisi. Qui è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

La posizione del giovane è stata successivamente esaminata dal Tribunale di Perugia nell’ambito del rito direttissimo. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti portate avanti dalle forze dell’ordine sul territorio umbro, con particolare attenzione alle aree considerate maggiormente esposte al fenomeno. Il sequestro delle diverse sostanze e del denaro rappresenta l’esito di un intervento che ha preso avvio da un controllo ordinario e che ha consentito di individuare un quantitativo complessivo di droga prossimo ai 220 grammi.