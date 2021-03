Gruppo Banco Desio, apertura nuova filiale a Gualdo Tadino

Il Gruppo Banco Desio informa che da lunedì 29 marzo 2021 la Filiale di Gualdo Tadino sarà operativa al pubblico nei nuovi locali in via Ferruccio Righi. Anche in questo particolare momento, la Banca rinnova la propria presenza sulla piazza, a conferma della grande importanza che il territorio umbro riveste per il Gruppo.

La nuova sede, nella zona commerciale della città, oltre alla consueta operatività, sarà dotata di sportello automatico ATM e Cassa Continua, aperto al pubblico H24.

All’interno dei nuovi locali è previsto anche l’inserimento dell’ufficio dei Consulenti Finanziari che operano a stretto contatto con il territorio di riferimento. Inoltre, in linea con gli obiettivi sul fronte della sostenibilità.

Il Gruppo Banco Desio ha puntato su una piattaforma tecnologica che, tramite l’interazione con le macchine che garantiscono la climatizzazione ed il trattamento dell’aria, consente di governare ed analizzare da remoto i consumi energetici, ottimizzandone i consumi nel contesto della continua diminuzione delle emissioni nocive di CO₂ nell’atmosfera”.