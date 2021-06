27 giugno, “Donne in volo” al Parco Monte Cucco di Sigillo, sodalizio tra donne contro pregiudizi e stereotipi di genere

FantasyArt di Sigillo, l’associazione che da diciotto anni da voce alle donne per le donne capitanata dalla presidentessa Paola Petrini Rossi, promuove questi ideali attraverso il progetto Donne in volo di domenica 27 Giugno 2021: una sfilata al femminile in una suggestiva location naturale, Il Parco del Monte Cucco di Sigillo dove tante modelle non professioniste di svariate culture e diverse generazioni, indossando abiti realizzati dalla stessa associazione, si amalgameranno in una performance lungo un sentiero immerso nelle splendide e suggestive vallate per giungere al luogo del decollo dei deltaplani.

La voce della donna si evolverà da un melodico passo ad un librarsi nel cielo: alcune intrepide aviatrici si lanceranno col deltaplano.

La potenza di un ideale tangibile si esubera verso l’infinito e oltre.

La voce, il sorriso e la caparbietà del corteo femminile chiude il frangente di un contest non fine a sé stesso ma precursore di altri eventi che vogliono mobilitare l’attenzione sui cruciali quesiti che annebbiano le menti e i cuori.

Piccole grandi donne creano una rete di protezione e di divulgazione per altre donne mirando a cambiare l’esistenza sfidando ancestrali dogmi