Angels on my piano parte da Gubbio la nuova avventura di Giorgio Sini

26 giugno, “Angels on my piano” parte da Gubbio la nuova avventura musicale di Giorgio Sini

Iniziano il loro viaggio dalla chiesa di San Marziale a Gubbio le note di “Angels on my piano”, il nuovo album di Giorgio Sini. Il maestro si è fatto un po’ attendere ma, dodici anni dopo “Ghosts on my piano”, ora ha dato alle stampe questo lavoro coinvolgente e trascinante, dal suono pieno e caldo.

Articolato in dieci inedite composizioni per pianoforte solo, dall’etereo fascino di un tempo sospeso, dove si percepisce fin dalle prime note un tocco lieve, a tratti vellutato, che sa essere anche intenso ed energico, pur sempre elegante. Lo stile di Sini è immediatamente riconoscibile e trasferisce il proprio sentire in una espressività avvolgente e ammaliante. Un viaggio intimo che l’artista ha voluto imprimere in questo disco, quale prosieguo del personale percorso di vita, sottolineandone alcuni passaggi che rappresentano emozioni profonde e particolarmente significative.

Nei nuovi brani Giorgio Sini ha voluto, inoltre, portare un messaggio di pace, esortando alla rinascita e al cambiamento. “Angels on my piano”, infatti, riscalda l’animo, dispone alla leggerezza, nell’interpretazione della vita che troppo spesso non sappiamo apprezzare come dovremmo, nelle piccole cose, in quel che davvero conta. Sini ci spinge ad ascoltarci, amarci e amare di più: la musica come linguaggio di comunione universale è il ‘credo’ di Sini.

L’artista terrà un concerto in prima nazionale, a presentazione del progetto “Angels on my piano”, sabato 26 giugno 2021 – alle ore 17,30 – a Gubbio, nel convento di San Marziale, in collaborazione con le sorelle del Piccolo Testamento di san Francesco. L’evento sarà seguito da un tour promozionale in Italia.