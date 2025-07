Topolino, Minnie e Pluto in città

Dalle nuvolette dei fumetti al centro storico

Topolino, Minnie e Pluto in città: dalle nuvolette dei fumetti al centro storico. Giovedì 10 luglio i personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini prenderanno vita e faranno divertire grandi e piccini. Per il quarto anno consecutivo grazie alla collaborazione tra comune e consorzio pro centro, con la “Parata Disney” torna uno degli appuntamenti di “Estate in città” più attesi dalle famiglie. Dalle ore 21.30 l’allegra e colorata sfilata dei protagonisti più celebri del grande e piccolo schermo, degli idoli dei fumetti, degli eroi e delle principesse si impossesserà delle piazze e delle vie principali dove si affacciano i negozi del cuore della città, che per l’occasione saranno aperti, con una ricca offerta di sconti nell’ambito dei saldi estivi.

A coinvolgere tutti i presenti in giochi e scherzi saranno i componenti della Parata ValdichianaDisney, attiva ormai da oltre 10 anni. Un gruppo di amici che nel 2014 hanno deciso di mettersi insieme e vestire i panni dei personaggi Disney durante il Carnevale di Foiano e che oggi portano gioia e spensieratezza in giro per l’Italia. Grazie agli spettacoli e alla contagiosa comicità dei suoi animatori, la Parata Disney riesce a coinvolgere grandi e piccini, in un vortice di divertimento per tutte le età. A fare da colonna sonora all’evento saranno i brani funk, disco, soul e pop dei TURNaGAIN, la band umbra che da anni è sinonimo di buona musica e allegria.

“Una serata che torniamo a dedicare ai bambini, ai loro genitori, ai nonni e agli amici, dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno popolato il centro storico di Città di Castello come vogliamo noi, cioè con tantissime persone di tutte le età, nel segno del piacere di stare insieme, dell’allegria e della spensieratezza, nella cornice della bellezza dei nostri monumenti e dei nostri palazzi”, sottolinea l’assessore al Commercio e al Turismo, Letizia Guerri, presentando l’evento insieme al presidente del Consorzio Pro Centro, Flavio Benni. “La parata dei personaggi dei cartoni animati – evidenziano – è entrata nel cuore dei bambini della nostra città, che attendono con grande entusiasmo un appuntamento pensato per le famiglie, alle quali i commercianti del centro storico apriranno le porte dei propri negozi nell’atmosfera rilassante, piacevole e fresca dello shopping notturno”.

Il comando di Polizia Locale ha disposto una ordinanza che prevede modifiche alla viabilità in piazza Fanti con divieto di sosta a partire dalle ore 18 fino alle ore 24 di giovedi 10 Luglio.