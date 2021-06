Giochi de le Porte, conclusosi il Palio di primavera edizione speciale 2021

Nella suggestiva cornice della Rocca Flea con la conduzione di Stefano Brunetti si è svolta la cerimonia di premiazione dei ragazzi vincitori del concorso artistico indetto dall’Ente Giochi de le Porte alla presenza del Presidente dell’Ente Giochi de le Porte, dell’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino nelle persone del Sindaco Dott. Massimiliano Presciutti, dell’Assessore alla cultura e alla scuola Dott.ssa Barbara Bucari nonché del Preside dell’Istituto Scolastico comprensivo di Gualdo Tadino Dott. Fabrizio Bisciaio.

Sara Augello è la vincitrice per la categoria scuola primaria, frequenta la classe IV della scuola primaria “Gianni Rodari” di Cerqueto e il suo elaborato è diventato l’immagine di copertina della pagina Facebook Giochi de le Porte, la vincitrice premiata dal Sindaco e dalla Presidente dell’Ente Giochi, ha anche dato lettura della poesia di sua creazione che accompagnava l’opera. Mattia Tenti iscritto alla classe I sez. E della scuola secondaria di primo grado “Franco Storelli”, si è aggiudicato il premio per la sua categoria scolastica e l’immagine di profilo della pagina Facebook Giochi de le Porte, con grande emozione ha ricevuto il premio dal Preside e dalla Presidente dell’Ente Giochi.

Menzione speciale per le classi IV A e B della scuola primaria di Cartiere, con progetto fuori concorso, per l’opera corale realizzata, con consegna di riconoscimento alle insegnanti Lucia Cambiotti e Patrizia Tittarelli.

Le due opere vincitrici sono state, inoltre, consegnate al Sindaco Dott. Massimiliano Presciutti e al Preside Dott. Fabrizio Bisciaio quale riconoscimento speciale per l’Amministrazione Comunale e la Dirigenza Scolastica di Gualdo Tadino a motivo dell’importante impegno profuso nel periodo di pandemia, con particolare riguardo ai giovani, anche attraverso l’encomiabile progetto Scuola Sicura.

Il Sindaco e il Preside, sorpresi ed emozionati per il riconoscimento, hanno osservato come la messa in campo di tale ambizioso progetto sulla sicurezza nelle scuole sia stato possibile grazie al contributo fondamentale e alla disponibilità delle Farmacie della città e dei volontari.

Un ringraziamento formale è intervenuto nei confronti di Phototales di Salvatore Cossentino e Jacopo Pezzopane per la collaborazione e la sponsorizzazione dei contributi video.

L’evento iniziato con un piccolo corteo che ha visto protagonisti i giovani Priori e i tamburini delle quattro Porte, trasmesso in streaming sulla pagina Facebook Giochi de le Porte è stato seguito con entusiasmo da moltissimi utenti e rimarrà disponibile nella cronologia del social.

La Presidente dell’Ente Giochi de le Porte si dichiara estremamente soddisfatta della riuscita dell’evento nel quale si è manifestata grande emozione e si è percepita forte la voglia di ripartenza e rinascita.

Domani proseguirà il programma del Palio di Primavera con la pubblicazione dei contenuti speciali sulle pagine Facebook e Instagram Giochi de le Porte.