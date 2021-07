Gubbio, 17 luglio notte di tango argentino al teatro romano

Una notte di Tango argentino sotto le stelle, nella magnifica cornice del teatro Romano di Gubbio, con Noches de Buenos Aires, sabato 17 luglio alle ore 21.15.

Il concerto show, Noches de Buenos Aires, ci farà immergere nella sensualità e nella magia del Tango Argentino; sul palco si alternano quattro diversi quadri, accresciuti dall’intensità delle note dell’orchestra che suona dal vivo, proprio come nella storia delle migliori milonghe di Buenos Aires.

Le coppie di ballerini: Neri Piliu e Yanina Quinones – Luis Cappelletti e Melina Mourino – Sebastian Nieva e Celeste Rey – Pablo Nelson Piliu e Giselle Tacòn, con la direzione artistica di Neri Piliu e Yanina Quinones, ci faranno immergere in un evento-spettacolo proprio da non perdere, con una qualità artistica e culturale di livello molto alto; le quattro coppie di giovani artisti argentini hanno già fama internazionale, acclamati sulla scena dei palchi di tutto il mondo dal 2018.

L’orchestra Hyperion Ensemble, formata da 6 elementi, ci coinvolgerà con le sue note facendoci immergere nel tango, non solo nel ballo, ma nella sua cultura. Una musica ed un ballo che esprimono passionalità e calore, una tecnica perfezionata col tempo, ma che tutti possono imparare ed appassionarsi al fascino intramontabile del tango. Sabato sera, lasciamoci trasportare dalla magia e dalla bravura degli artisti sul palco che daranno vita ad un tango trasformista, che prima di brillare dei lustrini e delle luci del palco ha attraversato con onore la polvere delle strade; un tango che stravolge le dinamiche stesse della seduzione, riuscendo ad esprimere passione, complicità e dramma attraverso le coppie di artisti che strette nell’abbraccio tanguero, coinvolgono il pubblico, lo emozionano, attraverso quella comunicazione vibrante che solo il ballo può regalare, senza mai abbandonare la sfera del divertimento.

Insomma uno spettacolo da non perdere che ci fa immergere in un’estate di musica e magia, a Gubbio il Tango con la sua cultura e mistero, mentre a Perugia fa da padrone il Jazz.

I ballerini sono tutti originari dell’Argentina ed insegnano il Tango in Italia: a Salerno, Lucca e Perugia; proprio Luis e Melina che vivono nel capoluogo umbro, insegnano anche qui a Gubbio agli aspiranti tangueri, rendendo facile imparare questo ballo che troppo spesso sembra irraggiungibile e difficile.

Lo spettacolo di tango Argentino, al Teatro Romano di Gubbio, si inserisce in una serie di appuntamenti stagionali dell’associazione Zerocento Gubbio Tango. L’associazione lavora a Gubbio da più di dieci anni per promuovere la diffusione del Tango Argentino e della sua cultura rioplatense, organizzando non solo eventi e spettacoli, ma corsi aperti a tutti, che negli anni hanno riscontrato un ottimo successo, avvicinando molti al tango e mettendo in evidenza una cultura diffusa tra Umbria, Marche e Toscana, che organizza serate di ballo e divertimento, raccogliendo molti appassionati e professionisti che amano questo ballo affascinante, coinvolgente e sensuale.