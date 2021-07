‘Gubbio Oltre festival’ settima edizione dal 30 luglio al 22 agosto 2021

Ancora un festival ‘oltre’. Oltre i momenti difficili causati dall’epoca pandemica per ascoltare in sicurezza la grande musica. ‘Gubbio Oltre Festival’ anche nel 2021 (30 luglio-22 agosto) non smette di far incontrare musica e persone, suo primario obiettivo. La 7/a edizione si presenta all’insegna della continuità con la formula delle ultime 2 edizioni, ovvero l’integrazione tra gli spettacoli di musica e teatro e le masterclass tenute da alcuni dei grandi artisti presenti.

La manifestazione quest’anno si pregia di avere attivato varie collaborazioni che, insieme al Comune di Gubbio, concorrono alla realizzazione di un cartellone ricco di eventi, tutti presso il Teatro Romano di Gubbio.

Come accade nello spirito del festival, con la direzione artistica di Giovanni Sannipoli, gli spettacoli presentano varietà di proposte che spaziano nei vari ambiti e generi musicali. “Oltre Festival – afferma Sannipoli – mantiene dunque fede a quello che si propone come mission: divenire, non fermarsi, andare al di là degli steccati, degli stereotipi. Un crogiuolo di iniziative musicali tese ad ampliare le conoscenze, a visitare diversi generi fondendoli tra loro. L’idea è quella di coinvolgere quanti più artisti e pubblici diversi possibili, farli confrontare, far incontrare le loro musiche, con diverse sonorità che riecheggiano il mondo e le sue culture. Gubbio insomma è il luogo dove la musica si incontra”.

Dopo l’anteprima del 19 luglio scorso con la suggestiva voce di Nora Tigges e il suo interessante progetto Zenìa Folk Immaginario, subito un appuntamento con il jazz internazionale: il Trio di Paolo Di Sabatino (pianoforte) insieme al fratello Glauco Di Sabatino (batteria) e Daniele Mencarelli (basso) si esibirà il 30 luglio, per la prima volta in assoluto a Gubbio, con un ospite internazionale d’eccezione come il sassofonista Seamus Blake.

Un concerto da non perdere, a conclusione delle masterclass tenute dagli stessi artisti dal 27 luglio

e organizzate con il concorso della Scuola Comunale di Musica.

Il concerto sarà preceduto dall’esibizione della marching band Funkuantobasta a partire dalle 18:30, nei pressi del Teatro Romano.

Si continua con una nuova collaborazione di Oltre Festival con l’impresa culturale LABILIA, per la direzione artistica di Maurizio Pugno, che presenta 2 produzioni: Lorenzo Cannelli & The Unplugged Foster Family (3 agosto) e Panta Rei Blues con PBB (Pugno Blues Band) il 22 agosto.

L’appuntamento con il cantautorato invece sarà il 10 agosto con la presentazione live del nuovo lavoro discografico di Paolo Brancaleoni: Memorie di inizio Millennio 2.0, concerto celebrativo dei 20 anni di carriera, che si è avvalso di molte prestigiose collaborazioni tra cui quelle di Paolo Benvegnù e Marino Severini dei Gang che parteciperanno.

Gli spettacoli musicali si concludono con il concerto degli Extraliscio e il loro punk da balera: “E’ bello perdersi”, tappa del Tour d’Italie del gruppo reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, che annovera come guida lo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, la star del liscio Moreno il Biondo e la “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotti da Elisabetta Sgarbi.

Lo spettacolo fa parte della collaborazione con il festival Moon in June cominciata lo scorso anno con il concerto di Vinicio Capossela.

Infine fuori cartellone il 12 agosto, presso il Chiostro di San Pietro, un concerto dedicato alle canzoni di Fabrizio De André, in una veste insolita e particolare, eseguita dal coro e band strumentale “Ensemble Floriano Canal” per la direzione di Arnaldo Ridolf che ne ha curato anche gli arrangiamenti.

Come nella scorsa edizione Gubbio Oltre Festival ospita inoltre il lavoro teatrale “Polvere di Dio” di e con Riccardo Tordoni, in collaborazione con il Teatro Comunale “Luca Ronconi” (13 agosto) e lo spettacolo di danza Galà delle Stelle, in collaborazione con Ikuvium Ballet, il 21 agosto.

Info, location, biglietti e orari concerti

– Teatro Romano – ore 21:15

Interi: € 15,00

Ridotti: € 12,00 (sotto i 20 anni e sopra i 65)

– Chiostro di San Pietro, 12 agosto – ore 21:15

Ingresso Unico € 10,00

Prenotazioni al contatto whatsapp 379 2710623

Per maggiori informazioni su prezzi e modalità di acquisto dei biglietti: I.A.T. – Servizio Turistico Associato 075 9220693; info@iat.gubbio.pg.it.

Per acquisto biglietti: Bar Caffè Teatro Romano (377 0986603), il giorno prima dello spettacolo dalle 17 alle 20 e il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 18.

Contatti

www.gubbiooltrefestival.it

www.facebook.com/GubbioOltreFestival

www.instagram.com/gubbiooltrefestival/