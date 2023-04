Il futuro dei gemellaggi si scrive a Gubbio

Si chiama ”Twinners for Tomorrow” la due giorni che dal 19 al 22 aprile si svolgerà a Gubbio, al Centro Servizi Santo Spirito, un evento che si inserisce nell’ambito del progetto europeo finanziato dal programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values.

L’incontro, organizzato dal Comune di Gubbio in collaborazione con l’associazione Gubbio Gemellaggi, ha come obiettivo principale il rafforzamento dell’integrazione europea e la promozione di contatti tra comunità di Paesi diversi basati sui valori fondanti dell’Unione: l’inclusione, la parità di genere e la non-discriminazione.

I protagonisti della due giorni eugubina saranno le amministrazioni, le associazioni per i gemellaggi e le scuole superiori di Gubbio e delle città gemellate: Thann in Francia, Wertheim in Germania, Szentendre in Ungheria. All’evento parteciperà anche una delegazione delle città gemellate del Regno Unito, Huntingdon e Godmanchester.

I lavori previsti per le giornate del 20 e 21 aprile comprenderanno la riflessione sul grado di consapevolezza e conoscenza delle attività legate ai gemellaggi da parte dei cittadini, la ricostruzione, da parte di ciascuna città, della storia dello sviluppo di reti di rapporti internazionali, e la proiezione verso il futuro. Saranno organizzati laboratori creativi durante i quali studenti e adulti interagiranno per elaborare proposte, performance e prodotti artistici. Saranno inoltre poste le basi per la creazione di un sito web delle città gemellate, laboratorio permanente per una cittadinanza informata e consapevole rispetto all’evoluzione del contesto geopolitico europeo.