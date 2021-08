Premio Marinangeli 2021, premiati Jacopo Volpi e Antonio Palazzetti

Jacopo Volpi, vicedirettore di Rai Sport e conduttore della “Domenica Sportiva”, e per la sezione regionale Antonio Palazzetti, collaboratore di Umbria Tv e Trg, sono i vincitori dell’edizione 2021 del Premio giornalistico “Angelo Marinangeli”, dedicato al decano del giornalismo umbro, storica penna de La Nazione e inventore del racconto radiofonico del calcio regionale dalle frequenze di Radio Subasio. A scegliere i vincitori di questa settima edizione l’apposita commissione, costituita anche dalla famiglia di Angelo Marinangeli.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 4 settembre alle ore 10.30 presso il Giardino delle acque di Nocera Umbra. Parteciperanno il sindaco di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi, il dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Dante Alighieri, Leano Garofoletti, e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, Roberto Conticelli. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso la Pinacoteca comunale, nel rispetto delle normative anticovid.

Jacopo Volpi viene assunto dalla Rai nel 1987, quando diventa inviato della trasmissione 90° minuto come telecronista delle principali partite del volley maschile e femminile. Negli anni diventa vicedirettore di Rai Sport e conduttore della “Domenica Sportiva”. Nel 2008 conduce “Notte Europee” con il moviolista Daniele Tombolini e Teo Teocoli.La sua voce è legata al ciclo più vincente di tutti i tempi della Nazionale italiana maschile di pallavolo, che con Julio Velasco commissario tecnico, tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 vinse a ripetizione la World League e i Campionati Europei e Mondiali, e fu proprio in occasione della vittoria azzurra ai Campionati Mondiali di Volley del 1994 svoltisi ad Atene che venne da lui coniata la definizione di “Generazione di fenomeni”, frase che caratterizzerà tutti i successi del volley maschile azzurro di allora. Conduce la Domenica Sportiva nel 2019 con Giorgia Cardinaletti, confermato poi anche l’anno successivo. Alle Olimpiadi di Rio 2016 ha condotto la trasmissione che raccontava le giornate e le prestazioni degli atleti. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha condotto, con Fiona May e Julio Velasco “Tokyo Best of”.

Antonio Palazzetti, nato a Umbertide nel 1988, ha portato la sua passione per lo sport in generale, e per il calcio in particolare, su tutte le testate locali e su tutti i media. Collabora infatti con il Giornale dell’Umbria, con l’agenzia Infopress, con il Corriere dello sport Stadio, Informazione locale, Settacalcio, ll Corriere dell’Umbria, il Corriere di Arezzo, il Corriere di Siena e il Corriere di Rieti e della Maremma. È stato anche collaboratore e opinionista di Rcc – Radio comunità cristiana, Radio Onda libera, Trg, Umbra tv e Tef, ideando e conducendo anche particolari format televisivi.