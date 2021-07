Al Suoni Controvento il 29 luglio anche Gaia con il suo tour estivo

che rappresenta una delle proposte più fresche nel panorama italiano

A pochi mesi dalla partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con “Cuore Amaro”, e dopo la recente pubblicazione del primo singolo internazionale “Boca” (feat. Sean Paul & Childsplay), Gaia annuncia le date estive in programma a partire da luglio di “GAIA – Finalmente in TOUR”, prodotto da Vivo Concerti. Il tour farà tappa anche in Umbria il 29 luglio (ore 21.30) in piazza Saint Ambroix a Fossato di Vico, nell’ambito della quinta edizione di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da AUCMA. L’evento si realizza in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico.

Sul palco, Gaia si esibirà live e incontrerà dal vivo per la prima volta il suo pubblico sui palchi estivi della Penisola portando la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane. Un crocevia tra mondi latini e mediterranei che rappresenta una delle proposte più fresche nel panorama italiano.

Breve bio – Gaia, dopo essere stata proclamata vincitrice di “Amici 19”, sta costruendo il suo percorso con alcuni successi, tra cui “Chega” (doppio disco di Platino), il brano tra i più ascoltati dell’estate 2020 seguito dall’uscita di “Coco Chanel” (disco d’Oro), il secondo singolo estratto dal suo album di inediti “Nuova Genesi” certificato disco d’Oro, entrato in vetta nella classifica di vendita e che ha superato i 160 milioni di streams.

Con “Cuore amaro”, brano con cui ha debuttato sul palco del 71esimo Festival di Sanremo, si esibisce al Concerto del 1° maggio di Roma in una performance acustica intima e elegante scegliendo come location il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, uno dei musei di arte contemporanea più importanti d’Italia, per far tornare a vivere la cultura e dare un segno di speranza e ripartenza. Il 14 maggio è uscito “Boca”, il primo singolo internazionale di Gaia feat. Sean Paul, prodotto dai Childsplay, produttori di J Balvin e vincitori di Latin Grammy, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Prevendite – I biglietti dei concerti saranno disponibili online su circuiti Ticketalia e TicketOne a partire da lunedì 5 luglio alle ore 12.00 e nei punti vendita autorizzati a partire da sabato 10 luglio alle ore 12.00.

“Suoni Controvento” si realizza con il sostegno della Regione Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni, Gal Alta Umbria (Umbria: lasciati sorprendere!), Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Direzione Regionale Musei Umbria, Comune di Assisi, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sigillo, Comune di Terni, Comune di Trevi, in collaborazione con Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Umbria Libri, Le Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria, UmbriaSì, Tramontana guide dell’Appennino, L’Olivo e la Ginestra, Proloco di Costacciaro, Proloco di Sigillo, Proloco di Fossato di Vico, Proloco di Cesi, Proloco Costa di Trex, Associazione Roompicapo, Associazione In&Outdoor Umbria, Associazione Mozart Italia (sede di Terni), Associazione Narni 360, Università Comunanza delle Famiglie di Campitello, Associazione I Tuoi Cammini, Associazione Tribù in Movimento, Associazione La Mulattiera, Cantina Arnaldo Caprai; con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Diva International, Sammontana, Motette, Autocentri Giustozzi Concessionaria, Servizi Associati, Birra Millecento, Ares Safety, Cantina Brugnoni, Bahia City Store. Fattoria Creativa è partner per la comunicazione e promozione del festival. Media partner RDS – Radio Dimensione Suono e Umbria 24.

