Gualdo Tadino riscopre il gusto del Medioevo

Convegno tra storia e sapori al Birrificio Flea

Un tuffo nel Quattrocento tra cultura, gusto e identità territoriale ha animato Gualdo Tadino sabato 8 novembre 2025. Il convegno “Medioevo nel piatto e nel boccale: alimenti e bevande nel 1400”, promosso dall’Ente Giochi de le Porte APS con il sostegno del Festival del Medioevo e del Comune, ha trasformato il Birrificio Flea in un crocevia di saperi e sapori d’altri tempi.

L’iniziativa, sostenuta da Birra Flea in qualità di main sponsor, ha offerto un’esperienza immersiva nella cultura alimentare medievale, grazie agli interventi di autorevoli studiosi. Il prof. Alberto Sorbini ha aperto i lavori con una riflessione sulle dinamiche alimentari del tardo Medioevo, seguito dal prof. Duccio Balestracci, che ha esplorato il rapporto tra cibo e società. Federico Fioravanti, ideatore del Festival del Medioevo, ha evidenziato il valore divulgativo di questi eventi, mentre Federico Sciurpa, vicedirettore del Corriere dell’Umbria, ha sottolineato il ruolo dei media nella valorizzazione del patrimonio culturale. A moderare l’incontro, la giornalista Cinzia Tini, direttrice di TRG Gubbio.

Al termine del convegno, i partecipanti hanno potuto visitare il birrificio e degustare un aperitivo ispirato alle atmosfere del Quattrocento, tra aromi speziati e ricette ricostruite con rigore filologico. Un momento conviviale che ha completato il percorso culturale, trasformando la teoria in esperienza sensoriale.

La risposta del pubblico è stata entusiasta: numerosi cittadini, studenti, rappresentanti istituzionali e membri delle quattro Porte hanno affollato gli spazi del birrificio, testimoniando l’interesse crescente verso iniziative che uniscono ricerca storica e valorizzazione locale. Tra le autorità presenti, il sindaco Massimiliano Presciutti, gli assessori Gabriele Bazzucchi e Jada Comodi, il direttore del Corriere dell’Umbria Sergio Casagrande e numerosi esponenti del mondo scolastico e associativo.

Christian Severini, presidente dell’Ente Giochi de le Porte, ha ribadito come la dimensione culturale sia parte integrante della missione dell’associazione: “Questi appuntamenti – ha affermato – rappresentano l’anima profonda dei Giochi. Non sono semplici eventi collaterali, ma strumenti per rafforzare il legame tra comunità e storia, tra passato e futuro”.

La sinergia con Birra Flea ha dimostrato come la collaborazione tra realtà culturali e imprenditoriali possa generare valore condiviso. Il birrificio, già noto per la qualità delle sue produzioni, si è rivelato cornice ideale per un evento che ha saputo coniugare rigore scientifico e calore umano.

L’iniziativa segna anche l’avvio di un nuovo percorso: l’Ente Giochi de le Porte ha annunciato per il 2026 una serie di incontri tematici dedicati alla società medievale, con focus su musica, scienza, spiritualità e costume. Un progetto ambizioso che mira a consolidare Gualdo Tadino come punto di riferimento per la divulgazione storica in Umbria e oltre.

Il convegno dell’8 novembre ha dunque rappresentato molto più di un semplice evento: è stato un manifesto di intenti, un esempio concreto di come la cultura possa essere motore di coesione, crescita e identità. E Gualdo Tadino, ancora una volta, ha saputo rispondere con passione e partecipazione.