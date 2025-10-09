Accordo storico per Rocchetta e Valle del Fonno a Gualdo

Intesa raggiunta tra istituzioni per tutela e valorizzazione

La comunità di Gualdo Tadino accoglie con entusiasmo l’accordo siglato per il recupero dell’area della Rocchetta e della Valle del Fonno, annunciato giovedì 9 ottobre dall’Assessore Regionale all’Ambiente Thomas De Luca. La fonte, Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino, evidenzia come l’intesa coinvolga Regione Umbria, Comune, Comunanza Agraria Appennino Gualdese e la proprietà attuale, aprendo la strada a un percorso condiviso di tutela, valorizzazione culturale e fruizione sostenibile.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti sottolinea il risultato frutto di un lavoro istituzionale costante, orientato all’interesse pubblico, che permetterà di avviare in 90 giorni la progettazione e successivamente l’iter autorizzativo. L’accordo, nato da mesi di confronti tecnici e istituzionali, garantisce la protezione del patrimonio ambientale e culturale, favorendo anche lo sviluppo industriale locale.

L’operazione conferma l’impegno delle istituzioni a coinvolgere pienamente cittadini e stakeholder, assicurando una gestione partecipata e trasparente. La Valle del Fonno e la Rocchetta diventano così simbolo di cooperazione, strategia territoriale e sviluppo sostenibile, segnando un momento storico per la comunità, la regione e la protezione del territorio gualdese, secondo quanto riportato dalla fonte ufficiale.