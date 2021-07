Chiama o scrivi in redazione

“Bimbo day”, primo degli eventi estivi a Gualdo Tadino per i più piccoli

Tre giorni di eventi dedicati ai più piccoli animeranno la città di Gualdo Tadino il prossimo 1-3 e 4 Luglio in occasione del Bimbo Day, parco giochi in tutto il centro storico con laboratori e animazioni 0-12, che farà da apripista alle iniziative facente parti de l’“Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2021” promossa dall’Amministrazione Comunale.

“Abbiamo voluto iniziare con una due giorni dedicata ai bambini e alle famiglie. Oggi più che mai dopo mesi di didattica a distanza e di lock down – sottolinea l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari – i bambini hanno bisogno di stare insieme e condividere giochi e momenti di crescita. Per questo il bimbo day prevederà oltre alle attrazioni ludiche anche diverse attività didattico ricreative. Ci aspettiamo un centro storico pieno della parte migliore di questa società, i bambini e le famiglie. Di mamme, papà e nonni. Bimbo day è un format nazionale rodato e di successo che vorremmo ripetere anche in inverno.

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito al nostro appello a partecipare, sia per le attività che per la parte di gestione degli spazi. In modo particolare l’Ente Giochi de le Porte, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Protezione civile, la Croce Rossa, L’Associazione Educare alla Vita Buona”.

Durante le giornate degli eventi del “Bimbo Day” sono previste delle modifiche alla viabilità del Centro Storico di Gualdo Tadino nel seguente modo:

Chiusura Corso Piave (dal dissuasore) sabato 3 e domenica 4 in orario 10-12 e dalle 16.30 (anticipo rispetto al consueto orario delle 18);

P.zza Garibaldi -divieto di sosta dalle 14.00 di venerdì 2 alle 08.00 di lunedì 5 Luglio;

Chiusura via Storelli anticipo dalle ore 16.00 il sabato -tutto il giorno la domenica.

Queste nel dettaglio le iniziative in programma in occasione del “Bimbo Day”:

PROGRAMMA BIMBO DAY 1-3-4 LUGLIO 2021

ROCCA FLEA E CENTRO STORICO – GUALDO TADINO

1 Luglio 2021 – Rocca Flea – ore 21

ANTEPRIMA BIMBO DAY – Spettacolo “PICCOLA STREGA” Rassegna Teatrale per ragazzi a cura di Ass. Educare alla Vita Buona – Progetto Rete – Fondazione con i Bambini – Comune di Gualdo Tadino – info e prenotazioni Martedì 29 – Mercoledì 30 – Giovedì 1 Luglio c/o ex Oratorio Salesiano

ATTRAZIONI PRESENTI CON SORVEGLIANZA 3-4 LUGLIO CENTRO STORICO

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’: ATTRAZIONE GONFIABILE “PIRATE BOAT” APERTO DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,300 E DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 23,00 CON SORVEGLIANZA

PIAZZA GARIBALDI: ATTRAZIONE GONFIABILE “ROYAL FAMILY” APERTO CON SORVEGLIANZA DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30 E DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 23,00

PIAZZA SOPRAMMURO: MEGA GONFIABILE “FOOTBALL OBSTACLE” PERCORSO AD OSTACOLI APERTO CON SORVEGLIANZA DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30 E DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 23,00

GIARDINI PUBBLICI EX OSPEDALE CALAI: ATTRAZIONE GONFIABILE “SAFARI PARK” E “AMUSEMENT PARK SLIDE” APERTO CON SORVEGLIANZA DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30 E DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 23,00

SABATO 3 LUGLIO

Piazza Garibaldi – Via Franco Storelli

ore 10,00 – 12,00 Laboratorio JOYFULL ART A CURA DI LA COMPAGNIA DI RE ARTU’

ore 16.30-18.30 Laboratorio SLIME PARTY A CURA DI LA COMPAGNIA DI RE ARTU’

Corso Italia fronte Chiesa di San Francesco dalle ore 18,00 Mascotte itineranti BING e Poppy palloncini in omaggio e Gadget A CURA DI CREAME E ARILU’ ANIMAZIONE

GIARDINI PUBBLICI EX OSPEDALE CALAI

Dalle ore 10 alle ore 12,00 e dalle 16,30 alle 23,00 Progetto Stradelle, Porta San Donato “Le Porte Giocano…” Passeggiata con somarello all’interno dei Giardini Pubblici – Laboratorio di prova di Tiro con Arco e con La Fionda

GIARDINI PUBBLICI: addestratore cinofilo professionista Andrea Bellachioma di

WILD THING Agility Dog.

Attività cinofile, a causa delle temperature sono praticabili sino alle ore 11.00 e poi dalle 18.00 in poi, per una durata di circa 1 ora ogni volta, comprende una parte divulgativa comprensiva dell’approccio e della gestione dei cani e una parte più dinamica con esibizioni di attività e sport cinofili. Durante le ore più calde ci saranno dimostrazioni per la condotta e familiarità con il cane.

GIARDINI PUBBLICI: Porta San Donato

9:30 – 12:30 tiro con L arco fionda e familiarizzazione con l’asino

Tamburi e tamburini

16:30 – 19:30

tiro con L arco fionda e familiarizzazione con l’asino

Tamburi e tamburini

Disegna e colora

DOMENICA 4 LUGLIO

Piazza Garibaldi – Via Franco Storelli dalle ore 10 alle 12,00 Laboratorio STICK ART A CURA DI LA COMPAGNIA DI RE ARTU’

Piazza Garibaldi – Via Franco Storelli dalle 16.30 alle 18.30 Laboratorio MAGIC LAB A CURA DI LA COMPAGNIA DI RE ARTU’

Corso Italia fronte Chiesa di San Francesco dalle ore 18,00 Laboratorio creativo: Costruiamo un aquilone

Corso Italia fronte Chiesa di San Francesco dalle ore 18,00 Bolle di Sapone e Giochi di Strada a cura di CREAME e Arilù animazione

GIARDINI PUBBLICI EX OSPEDALE CALAI Dalle ore 21,00 proiezione della pellicola originale de “Il Libro della Giungla” a cura di Sagra del Cinema Associazione Mente Glòcale – ingresso libero – posti disponibili 90 – ingresso contingentato.