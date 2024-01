Compleanno speciale per il signor Pesciarelli di Sassoferrato

Un compleanno speciale che ricorderà per tutta la vita quello che ha vissuto oggi (nato l’8-01-1926) il signor Aldo Pesciarelli di Sassoferrato ricevuto in Sala Consiliare dal Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

Il signor Pesciarelli, accompagnato dai figli Rita e Franco Pesciarelli, ha infatti mezzo sangue gualdese (sua madre Ermentina Sergiacomi era nata a Gualdo Tadino mentre suo padre era di Sassoferrato) e pur non avendo mai vissuto nella città umbra non ha nascosto di avere un legame speciale con Gualdo Tadino, dove nella sua giovinezza si receva spesso, in special modo presso i Salesiani dove giocava a calcio nell’oratorio e dove tutt’oggi viene una volta a settimana per respirare un “aria di casa”.

Per questo motivo, ma anche per ricercare la tomba di suo zio Bruno Sergiacomi (fratello della madre morto anni fa), nel giorno del suo 98° compleanno il Signor Pesciarelli è stato ricevuto dal primo cittadino gualdese, Massimiliano Presciutti presso la Sala Consiliare, dove è stato omaggiato della spilla con l’effige del Comune di Gualdo Tadino, che ha reso il quasi centenario marchigiano un cittadino gualdese “morale”.

“Oggi è una giornata speciale ed emozionante per me – ha dichiarato il Signor Aldo Pesciarelli – perché essere ricevuto dal Sindaco di Gualdo Tadino è un grande orgoglio. Un sogno che si realizza.

Anche se non ho mai vissuto a Gualdo Tadino, infatti, mi sento a tutti gli effetti un cittadino gualdese, visto che mia madre era di questa città. Sono di Sassoferrato e li ho lavorato per 45 anni come impiegato in banca, ma ho tanti ricordi di Gualdo Tadino legati alla mia giovinezza e non solo, tanto che ogni settimana i miei figli mi portano qui.

Ringrazio il Sindaco Presciutti per questo speciale regalo di compleanno, oggi è una giornata che ricorderò per sempre”.