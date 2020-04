Coronavirus, d al Gruppo Ecosuntek 500 satur imetri per i pazienti non ospedalizzati

Il Gruppo Ecosuntek di Gualdo Tadino, a sostegno della crescente necessità di dispositivi di supporto all’emergenza sanitaria del COVID-19, ha donato alla Protezione Civile dell’Umbria 500 saturimetri, dispositivi medici che permettono di ottenere una stima della quantità di ossigeno presente nel sangue.

In modo particolare, il dispositivo sarà fornito alle persone non ospedalizzate che così, sempre sotto lo stretto controllo dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, potranno monitorare dalla propria abitazione alcuni parametri al fine di prevenire, ovvero valutare in modo anticipato, eventuali insufficienze respiratorie che dovessero insorgere.

“Il modello di impresa che ho sempre perseguito – ha sottolineato Matteo Minelli, Amministratore Delegato del Gruppo Ecosuntek – è quello di un’impresa che non svolga solamente un ruolo economico ma bensì anche un ruolo sociale. Ritengo che, in momenti come questi, le imprese che sono nelle possibilità di farlo, debbano contribuire a sostenere le necessità del Paese che si trova ad affrontare un’emergenza di proporzioni storiche. La risposta che sta arrivando da tutte le aziende italiane è davvero incredibile.