Due manifesti, multa oltre 10mila euro: FdI contro il Comune

Vitali rinuncia all’appello e deve pagare oltre 10mila euro.

⚖️ Simona Vitali dovrà pagare 10.531,50 euro per due manifesti esposti nella sede elettorale a Gualdo Tadino. Fratelli d’Italia contesta l’importo e critica la decisione del Comune dopo il ricorso respinto. FdI protesta.

La sanzione per i due manifesti elettorali

Una sanzione complessiva di 10.531,50 euro per due manifesti esposti sulle vetrine di una sede elettorale è al centro dello scontro politico sollevato da Fratelli d’Italia a Gualdo Tadino. La vicenda riguarda Simona Vitali, candidata sindaco alle elezioni comunali e oggi consigliere comunale di opposizione.

Secondo quanto ricostruito da Fratelli d’Italia, i due manifesti erano stati collocati sulle vetrine dei locali utilizzati come sede elettorale durante la campagna. Da quell’esposizione sono derivati i verbali che hanno successivamente portato alla richiesta di pagamento per un totale superiore ai diecimila euro.

Il partito contesta soprattutto l’entità economica della sanzione, giudicandola sproporzionata rispetto alla condotta contestata. Nella nota viene sostenuto che modalità analoghe di allestimento sarebbero state utilizzate anche in altre sedi elettorali, appartenenti a candidati di differenti schieramenti politici.

Fratelli d’Italia richiama, in particolare, anche la sede utilizzata a Perugia durante la campagna elettorale da Stefania Proietti, oggi presidente della Regione Umbria, sostenendo che fosse stata allestita con modalità analoghe.

Il ricorso presentato da Simona Vitali

La vicenda amministrativa ha avuto anche un passaggio giudiziario. Simona Vitali aveva impugnato i verbali, contestando la sanzione ricevuta. Il ricorso presentato in primo grado è stato però respinto.

Dopo quella decisione, Vitali avrebbe potuto proseguire il procedimento proponendo appello. Nel frattempo, tuttavia, la controversia ancora pendente nei confronti del Comune è diventata rilevante anche rispetto alla sua permanenza nel Consiglio comunale.

L’assemblea cittadina è stata infatti convocata per esaminare la posizione della consigliera e, secondo la ricostruzione contenuta nella nota di Fratelli d’Italia, ne ha dichiarato l’incompatibilità a causa della causa pendente nei confronti dell’amministrazione comunale.

La situazione ha quindi posto Vitali davanti a due possibilità: proseguire il contenzioso giudiziario, con conseguenze sulla permanenza in Consiglio comunale, oppure rinunciare all’appello per continuare a esercitare il mandato ricevuto dagli elettori.

La rinuncia all’appello per restare in Consiglio

Simona Vitali ha scelto la seconda strada. Ha rinunciato all’appello e ha mantenuto il proprio ruolo di consigliere comunale di opposizione. Dopo la rinuncia alla prosecuzione della causa, è stata quindi avanzata la richiesta di pagamento dell’importo complessivo pari a 10.531,50 euro.

Di fronte alla somma richiesta, Vitali ha successivamente presentato un’istanza in autotutela, chiedendo una riduzione della sanzione sulla base di criteri di equità e proporzionalità.

Anche questa iniziativa, secondo quanto riferito da Fratelli d’Italia, non ha prodotto l’esito auspicato. La richiesta è stata respinta. Il partito sottolinea inoltre che l’amministrazione avrebbe riconosciuto come l’eventuale accoglimento dell’istanza rientrasse nella propria discrezionalità.

È su questo insieme di passaggi che si concentra la protesta politica del centrodestra. Fratelli d’Italia mette in discussione non soltanto l’entità dell’importo, ma anche il percorso che avrebbe portato Vitali a rinunciare all’appello per evitare conseguenze sulla propria presenza nell’assemblea comunale.

Emanuele Prisco critica la gestione del caso

Sulla vicenda è intervenuto Emanuele Prisco, sottosegretario e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria, che ha contestato la proporzione tra la violazione contestata e la conseguenza economica.

Prisco ha precisato che nessuno intende considerarsi al di sopra delle norme, ma ha criticato quello che definisce un eccesso di formalismo burocratico. Secondo il coordinatore regionale, il caso solleva interrogativi perché riguarda il principale esponente dell’opposizione al sindaco.

Per Fratelli d’Italia, quindi, il punto non è contestare in linea generale l’applicazione delle regole, ma valutare se l’importo richiesto sia proporzionato alla vicenda dei due manifesti e se il trattamento adottato sia coerente con quello riservato a situazioni considerate analoghe.

Il partito sostiene infatti di non avere riscontro di sanzioni di dimensioni paragonabili applicate, in Umbria o nel resto del Paese, per circostanze simili. Si tratta di una valutazione avanzata dalla formazione politica nell’ambito della polemica aperta sul caso.

Franco Zaffini interviene sulla scelta della consigliera

Anche il senatore Franco Zaffini ha preso posizione, concentrandosi soprattutto sulla decisione assunta da Simona Vitali dopo il rigetto del ricorso di primo grado.

Secondo Zaffini, la consigliera si sarebbe trovata nella condizione di dover scegliere tra la prosecuzione della propria difesa giudiziaria e la volontà di continuare a rappresentare gli elettori in Consiglio comunale.

La rinuncia all’appello viene quindi interpretata dal senatore come una scelta compiuta per mantenere il mandato politico ricevuto dagli elettori. Fratelli d’Italia sottolinea che, nonostante questa decisione, la richiesta economica è rimasta pari a 10.531,50 euro e non è stata accolta neppure la successiva domanda di riduzione presentata in autotutela.

La vicenda, secondo il partito, assume così una doppia dimensione: amministrativa, per la sanzione relativa ai manifesti, e politica, per le conseguenze che il contenzioso ha avuto sulla posizione della consigliera comunale.

Marco Squarta parla di disparità di trattamento

Una posizione critica è stata espressa anche dall’eurodeputato Marco Squarta, che richiama il tema dell’uniformità nell’applicazione delle sanzioni. Squarta sostiene che non risultino provvedimenti economici di questa portata adottati in altre città umbre o italiane per situazioni considerate analoghe.

L’eurodeputato ritiene quindi che la vicenda debba essere valutata anche sotto il profilo della parità di trattamento tra candidati e rappresentanti politici. Nella sua presa di posizione arriva inoltre a ipotizzare una motivazione politica dietro il trattamento riservato a Vitali.

Questa interpretazione rappresenta la posizione espressa da Fratelli d’Italia e dai suoi esponenti. Il dato al centro della controversia resta la richiesta di 10.531,50 euro conseguente ai due manifesti esposti nella sede elettorale e il percorso amministrativo e giudiziario seguito successivamente.

Fratelli d’Italia annuncia sostegno a Simona Vitali

Fratelli d’Italia ha espresso piena solidarietà a Simona Vitali e ha annunciato l’intenzione di continuare a sollevare pubblicamente il caso.

Il partito pone al centro della propria contestazione tre questioni: la proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione contestata, l’uguaglianza di trattamento rispetto ad altre situazioni elettorali e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

La vicenda resta dunque al centro del confronto politico a Gualdo Tadino. Da una parte vi sono i verbali, il ricorso di primo grado respinto, la successiva rinuncia all’appello e il rigetto dell’istanza in autotutela. Dall’altra c’è la contestazione di Fratelli d’Italia, che considera eccessiva la richiesta di 10.531,50 euro e mette in discussione la proporzionalità della misura.

Simona Vitali, dopo aver rinunciato alla prosecuzione del contenzioso, ha mantenuto il proprio incarico nell’assemblea cittadina. Fratelli d’Italia ha trasformato il caso in una questione politica, chiedendo attenzione sui criteri utilizzati nell’applicazione della sanzione e sostenendo la consigliera comunale nella controversia aperta attorno ai due manifesti elettorali.