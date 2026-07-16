Emozioni in musica a Gualdo Tadino tra jazz e letteratura

Solidarietà e cultura nella cornice di Rocca Flea

Gualdo Tadino 16 luglio 2026 – La suggestiva cornice storica della fortezza umbra si prepara ad accogliere un evento culturale di eccezionale spessore e rilevanza sociale, come riferisce il comunicato di Luca Comodi, Comune di Gualdo Tadino. Sabato 18 luglio 2026, a partire dalle ore 21:00, la splendida Rocca Flea di Gualdo Tadino aprirà le sue porte per ospitare la manifestazione intitolata Emozioni in Musica. Si tratta di un appuntamento completamente gratuito che si propone di fondere diverse forme di espressione artistica con una profonda riflessione legata alla solidarietà e alla cura della persona. L’iniziativa nasce con l’intento di unire l’intera comunità locale attorno a tematiche delicate e di fondamentale importanza, valorizzando al contempo lo straordinario patrimonio architettonico e storico della città.

Il fulcro narrativo dell’evento sarà rappresentato dalla testimonianza diretta del dottor Amedeo Pancotti, stimato specialista in campo oncologico che ha operato in numerose strutture sanitarie dislocate su tutto il territorio nazionale. L’autore presenterà al pubblico una serie di letture ad alta voce tratte dalla sua opera intitolata Storie di un Medico. Attraverso la recitazione di questi testi, il professionista offrirà un viaggio intenso e profondamente umano nelle pieghe della sua attività quotidiana a contatto con i pazienti. Si alterneranno racconti di guarigione, resoconti di percorsi terapeutici complessi, riflessioni sulle difficoltà cliniche ed emotive, nonché straordinarie testimonianze di resilienza vissute non solo dai malati, ma anche dai loro familiari e dalle comunità di riferimento.

Ad arricchire la proposta letteraria e ad amplificare la risonanza delle parole lette sul palco interverrà la compagnia teatrale I Letterati. Gli attori della formazione scenica cureranno riflessioni e interventi mirati, capaci di tradurre i passaggi più significativi del libro in momenti di intensa suggestione drammaturgica. La parola scritta si integrerà poi in modo armonioso con la musica d’autore eseguita interamente dal vivo. La colonna sonora della serata sarà curata dalla cantante Donatella Di Paolantonio e dal chitarrista Domingo Muzietti. I due musicisti tesseranno una trama sonora raffinata attraverso le sonorità del grande jazz, dialogando intimamente con le letture e con le suggestive architetture medievali della fortezza gualdese.

Questo appuntamento si configura come un esempio virtuoso di cittadinanza attiva, in cui il talento e le elevate competenze professionali dei singoli vengono messi a disposizione della collettività a titolo totalmente gratuito.

Sulla profonda valenza di questa iniziativa si è espresso con entusiasmo anche Gabriele Bazzucchi, Assessore alla Cultura e al Welfare del Comune di Gualdo Tadino. L’esponente della giunta comunale ha sottolineato come la manifestazione sposi appieno l’idea di una cultura aperta, partecipata e costantemente orientata al benessere sociale dei cittadini. L’amministrazione comunale ha espresso profonda gratitudine ad Amedeo Pancotti, ai componenti della compagnia teatrale e ai musicisti coinvolti per aver donato il proprio tempo e la propria arte alla città, dimostrando l’immenso valore dell’associazionismo e dello spirito di servizio nel territorio