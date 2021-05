Gualdo Tadino, Palio di Primavera edizione speciale 2021

L’Ente Giochi de le Porte con grande senso di responsabilità stanti le limitazioni correlate all’emergenza sanitaria Covid 19 è lieto di annunciare la versione virtuale e virtuosa del Palio di Primavera per l’anno 2021.

I giovani portaioli già sono attivi nella realizzazione dei disegni relativi alla manifestazione che verranno premiati il giorno 01/06/2021 alle ore 10:30 presso la Rocca Flea con cerimonia trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Giochi de le Porte.

Il vincitore per la categoria scuola primaria vedrà la propria opera inserita come immagine di copertina sempre sulla pagina Facebook Giochi de le Porte, mentre l’immagine di profilo sarà appannaggio del disegno vincitore per la scuola secondaria di primo grado. La cerimonia di premiazione vedrà oltre che l’annuncio dei vincitori l’assegnazione di due riconoscimenti speciali. Il tutto sarà preceduto e seguito da interviste in onda su Radio Erreti alle ore 10:10 e 13:10 che vedranno come protagonisti i Piorini delle quattro Porte.

Per Porta San Donato si riconfermano Sofia Nati e Fancesco D’Antoni già in carica per l’anno 2020. Anche Porta San Benedetto sarà rappresentata dai Pirorini in carica nel 2020 Elisa Angeli e Damiano Sergiacomi. Nuovi eletti per Porta San Facondino sono Chiara Ricci e Federico Anderlini per la prima volta nelle vesti di Priorini.

Infatti, grazie al prezioso contributo di Phototales di Salvatore Cossentino e Jacopo Pezzopane che hanno prodotto e sponsorizzato la produzione, sui canali social Giochi de le Porte verranno pubblicati contenuti speciali con video/interviste ai nei quali i protagonisti del Palio di Primavera raccontano la loro personale esperienza anche con riferimento al periodo vissuto e a cosa è mancato loro dei Giochi de le Porte.

Porta San Martino avrà anche quest’anno, come nel 2020, i volti di Benedetta Ferri e Diego Iodice. La giornata del 2 giugno per consuetudine destinata alla disputa de lo Palio vedrà comunque e in maniera virtuale protagonisti i ragazzi che vivono le porte di appartenenza nei diversi settori (Priorini, corteo, stalla, arco, fionda, tamburini).

W GUALDO

W I GIOCHI DE LE PORTE

W IL PALIO DI PRIMAVERA