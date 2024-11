Torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare a Gualdo Tadino

Sabato 16 novembre 2024, si terrà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare a Gualdo Tadino, che coinvolgerà 15 punti vendita sparsi su tutto il territorio del comune e nelle zone limitrofe, come Fossato di Vico e Sigillo. L’iniziativa mira a raccogliere generi alimentari da destinare a chi si trova in difficoltà, grazie alla partecipazione di supermercati e negozi di alimentari locali.

I punti vendita coinvolti includono grandi supermercati come Coop, Conad Porta Nova, Gala, Eurospin e Conad City di Corso Piave, ma anche negozi di prossimità come Alimentari Giona, MG Discount, Alimentari Rondelli Luigi, Conad City di Cerqueto, Alimentari bar Capoccia, Salumi e formaggi tipici Castagnoli Laura e Tiziana, e Alimentari Matteucci. Inoltre, altre attività commerciali e aziende locali hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, fornendo materiale e donazioni.

La presentazione ufficiale della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2024 si è svolta il 12 novembre 2024, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gualdo Tadino, con la partecipazione del Sindaco Massimiliano Presciutti, dell’Assessore alle politiche Sociali Gabriele Bazzucchi, del Responsabile del Banco Alimentare di Gualdo Tadino Giuseppe Ascani, e di Valter Venturi, Presidente del Banco Alimentare dell’Umbria. L’incontro ha evidenziato l’importanza della raccolta di quest’anno, in un contesto sociale sempre più segnato dalla crescente povertà.

Come ha sottolineato Giuseppe Ascani, Responsabile del Banco Alimentare di Gualdo Tadino, l’iniziativa continua a seguire lo stesso modello di raccolta degli ultimi due anni, con il coinvolgimento di attività commerciali locali, che hanno aderito con entusiasmo. Ascani ha ricordato che i beni raccolti verranno distribuiti sul territorio a favore delle persone bisognose. “Il numero di famiglie in povertà assoluta è aumentato drasticamente dal 2007 al 2022”, ha aggiunto, “e per questo la solidarietà di tutti è fondamentale”.

Valter Venturi, Presidente del Banco Alimentare dell’Umbria, ha illustrato l’impatto della Colletta Alimentare anche su scala regionale. “In Umbria, circa 25.000 persone vengono aiutate dalle associazioni convenzionate con il Banco Alimentare. La Colletta rappresenta il 10% della distribuzione annuale di cibo”, ha dichiarato. Nel 2023, la raccolta ha permesso di ottenere 164 tonnellate di alimenti. “Questa giornata è un po’ un anticipo delle festività natalizie. Sono sicuro che anche quest’anno, il popolo di Gualdo Tadino risponderà con grande generosità.”

Il Sindaco Massimiliano Presciutti ha evidenziato il valore della giornata, sottolineando che in silenzio, molti cittadini e volontari si impegnano per raccogliere il cibo. “Il nostro obiettivo è far sì che il lavoro di squadra che parte il 16 novembre 2024 continui anche nei mesi successivi, con iniziative che possano garantire un supporto costante alle persone in difficoltà”, ha affermato. Il Sindaco ha poi ringraziato tutti i volontari, che lavorano gratuitamente per garantire il successo della Colletta Alimentare, e ha auspicato che lo spirito di comunità che emerge da questa iniziativa possa rafforzarsi ulteriormente, dando risposte concrete alle necessità sociali.

I volontari contraddistinti da pettorine apposite saranno presenti nei punti vendita per raccogliere i prodotti alimentari che i cittadini decideranno di donare. Gli alimenti richiesti sono quelli di prima necessità, tra cui pasta, riso, legumi, olio, zucchero, conserve, latte e prodotti a lunga conservazione. Successivamente, i beni raccolti saranno distribuiti a chi ne ha bisogno, tramite gli enti convenzionati come il Banco Alimentare, che provvederà alla redistribuzione delle provviste.

Ecco l’elenco dei principali punti vendita che partecipano alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare di Gualdo Tadino:

Conad City in Corso Piave, 22

Gala in via Flaminia sud, km 189

Coop in Via Vittorio Veneto, 26

Conad Porta Nova in Località Palazzo Ceccoli, 4

Eurospin in Via della Stazione

Alimentari Giona in Corso Italia, 1

MG Discount in Viale Roma

Alimentari Luigi Rondelli in Via Goffredo Mameli, 5

Conad City in via Aldo Moro, 57 (Cerqueto)

Alimentari Bar Capoccia in Fraz. Morano Madonnuccia

Salumi e formaggi tipici Castagnoli Laura e Tiziana in Via Flaminia, km 190

Alimentari Matteucci in Fraz. Morano Osteria

Cesmar sas di Osteria del Gatto in Via Commerciale (Fossato di Vico)

Eccomi-Coal Gestioni srl in via Flaminia (Fossato di Vico)

Conad Sigillo Carni in Via Giacomo Matteotti, 54



L’iniziativa della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2024 si inserisce in un contesto di crescente bisogno sociale, con una costante aumento delle persone in difficoltà economiche. Le attività di raccolta rappresentano un momento importante di solidarietà, che coinvolge l’intera comunità, dai cittadini ai commercianti, dai volontari alle aziende. In un periodo in cui le difficoltà per molte famiglie sono sempre più gravi, la colletta è un’occasione per offrire un aiuto concreto, ma anche un segno di speranza e di comunità unita nella solidarietà.

L’invito per tutti i cittadini è quello di partecipare numerosi, acquistando e donando i prodotti alimentari richiesti, per garantire che il cibo raccolto raggiunga chi ne ha più bisogno, contribuendo a fare la differenza per tante famiglie in difficoltà.