Comune di Gubbio e Commercialisti insieme per sostenibilità

Firmato protocollo per strategie ESG e progetti locali

Un passo concreto verso la sostenibilità integrata è stato compiuto questa mattina con la firma di un protocollo d’intesa tra il Comune di Gubbio e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia. L’iniziativa, riportata dal comunicato ufficiale del Comune, mira a sviluppare strategie condivise e azioni concrete in materia ambientale, sociale ed economica, rafforzando il legame tra istituzioni pubbliche e mondo professionale.

A sottoscrivere l’accordo, valido per tre anni, sono stati il sindaco Vittorio Fiorucci, l’assessore al Bilancio e Patrimonio Filippo Farneti e il Presidente dell’Ordine Enrico Guarducci, accompagnato da altri rappresentanti dell’Ordine perugino. Il protocollo prevede la realizzazione di progetti pilota, attività formative e tavoli di co-programmazione su tematiche ESG (Environmental, Social and Governance), con incontri periodici ospitati dal Comune di Gubbio. Tra gli obiettivi principali figurano la promozione di politiche etiche e inclusive, il sostegno alle imprese verso pratiche sostenibili e la diffusione di buone pratiche gestionali e ambientali.

L’Ordine dei Commercialisti, tramite la Commissione Sviluppo Sostenibile, offrirà competenze specialistiche e supporto tecnico-scientifico, partecipando attivamente e gratuitamente alla progettazione delle iniziative. Il sindaco Fiorucci ha sottolineato come l’accordo rappresenti “un passo importante verso una visione che unisce ambiente, economia e coesione sociale, valorizzando i professionisti come partner strategici delle amministrazioni pubbliche nel percorso di transizione sostenibile”.

Da parte sua, Enrico Guarducci ha evidenziato l’impegno dell’Ordine nel promuovere la cultura ESG come leva di crescita consapevole e responsabile, auspicando che l’esperienza di Gubbio possa diventare un modello per altri enti locali. Il protocollo conferma la volontà dell’amministrazione comunale di tradurre i principi di sostenibilità in azioni concrete, ponendo al centro il benessere delle persone e la qualità della vita, secondo quanto riportato dal comunicato diffuso dal Comune di Gubbio.