Extraliscio in concerto al Teatro romano di Gubbio giovedì 19 agosto

Gli Extraliscio sono impegnati da giugno a settembre nel tour estivo che tocca tutta Italia “È bello perdersi – Tour d’Italie!”. Una serie di imperdibili e imprevedibili concerti fuori dagli schemi che contaminano la tradizione con un mondo ricco di suoni e arrangiamenti, allo stesso tempo popolare e colto.

Giovedì 19 agosto (ore 21, prevendite su boxol.it) suoneranno al Teatro Romano di Gubbio ospiti di ‘Gubbio Oltre Festival’ e ‘Moon in june’, in particolare per la sezione di concerti itineranti ‘Moon in tour’. Lo spettacolo fa infatti parte della collaborazione che la rassegna di Gubbio ha instaurato con il festival Moon in June, cominciata lo scorso anno con il concerto di Vinicio Capossela.

Gli Extraliscio sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana.

Dopo il successo al 71° Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera” (musica di Mirco Mariani, testo di Mirco Mariani, Pacifico e Elisabetta Sgarbi), continua la missione degli Extraliscio di contaminare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni, ironia e libertà.

Ottimo riscontro sta avendo il loro album “E’ bello perdersi”, un doppio disco scritto e composto per la maggior parte da Mirco Mariani, con la collaborazione in alcuni testi di Elisabetta Sgarbi e di Pacifico. Il singolo omonimo “E’ bello perdersi” è attualmente in radio. È accompagnato da un video con la regia di Elisabetta Sgarbi che ha vinto lo storico Pesaro Film Festival nella sezione videoclip.

In queste settimane nelle sale di tutta Italia si stanno svolgendo anche le repliche dell’acclamato film di Elisabetta Sgarbi “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”, distribuito da Nexo Digital.

Il concerto con gli Extraliscio a Gubbio è quindi a tutti gli effetti un’anteprima del festival Moon in june di musica e performance artistiche al tramonto che torna quest’anno all’Isola Maggiore (20-22 agosto 2021).

‘Moon in folk’ è la giornata, quella di sabato 21 agosto, con tanti musicisti protagonisti che vedrà la musica folk incontrare il pop e l’elettronica: Massimo Zamboni, Lucilla Galeazzi, Sinfonico Honolulu, Unfolk Project con Alessandro Deledda, Trio D’Alessandro.

Per le altre serate sono attese due grandi realtà della nuova scena musicale italiana come La rappresentante di lista (venerdì 20 agosto) e Iosonouncane (domenica 22 agosto).

Tutti i concerti si svolgeranno nel rispetto della attuali normative anticovid e con l’obbligo di ingresso con Green Pass.