Il Trofeo Luigi Fagioli all’apice del Motorsport Umbro

La 55^ edizione del Trofeo Luigi Fagioli è ormai alle porte. L’evento che oltre per il CIVM è prova del Trofeo Italiano zona Nord e Sud (TIVM) e per il Tricolore Bicilindriche si annuncia appassionante nel weekend del 23 agosto, tanto dal punto di vista agonistico quanto per gli aspetti di vario interesse sociale e culturale che ne scaturiscono. Se da un lato si aspettano con trepidazione le sfide sportive tra i migliori protagonisti italiani che negli ultimi anni hanno fatto entrare la cronoscalata umbra nell’Olimpo delle gare più amate d’Europa, è altrettanto importante sottolineare il beneficio che l’intero territorio trae dal movimento venutosi a creare intorno a essa.

Le problematiche dovute all’emergenza da covid-19 hanno messo in luce la professionalità degli organizzatori che sono riusciti ad adeguare tutti i luoghi implicati affinché tutto si svolga nella massima sicurezza per piloti, team e tutti gli addetti ai lavori. Figure professionali di alto livello, vanto della Delegazione Regionale. Sono stati curati tutti i dettagli con una grande opera di prevenzione e ora, procedendo secondo le regole, può cominciare lo spettacolo che in questa occasione, non essendo ammesso pubblico sul percorso di gara e in paddock, potrà essere seguito tramite le dirette tv e streaming previste.

La manifestazione entrerà nel vivo domani (giovedì) con la conferenza di presentazione alla stampa, durante la quale lo sport incontra l’alta professionalità e senso del dovere con la consegna del Memorial Angelo e Pietro Barbetti, che quest’anno è stato assegnato a tutti gli operatori della sanità impegnata contro il covid-19 e sarà ritirato dall’Ordine dei Medici di Perugia.

Ruggero Campi, Delegato ACI Sport Umbria, dichiara: “Il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche e la città di Gubbio si stringono attorno allo sport. L’edizione del 2020 della storica gara in salita è anche quest’anno sulla linea di partenza, vicina agli appassionati con la professionalità che da anni la distingue. È stata dura vincere le incertezze, le difficoltà, la diffidenza e ancora più dura sarà sul campo di gara. Il traguardo è lì nel punto di sempre e tagliarlo quest’anno sarà una vittoria per tutti. Il migliore vincerà ma lo sport motoristico della provincia di Perugia ha già vinto”.

“Un plauso all’organizzazione del Trofeo Fagioli, si confermano un passo avanti – afferma Federico Giulivi, Fiduciario ACI Sport Umbria -; 55 edizioni consecutive e l’impegno e gli sforzi che come sempre hanno messo in campo, ma ancora di più in un anno così particolare, non sono da tutti, a conferma che restano un vanto per la nostra regione e a livello nazionale. Il numero degli iscritti, 218, dimostra che è una gara molto apprezzata. Era prevedibile un calo rispetto agli anni scorsi, ma la perdita è stata minima in confronto a tutto ciò che avrebbe potuto essere nel 2020”.