Le note della Traviata al Chiostro di San Pietro

E’ stata la Sala Consiliare di Palazzo Pretorio a ospitare questa mattina la conferenza stampa di presentazione del “Concerto d’estate – La Traviata tra realtà e finzione”, evento in programma per dopodomani, giovedì 20 luglio, a cura della Banda Comunale di Gubbio e della Corale Santa Cecilia di Fossato di Vico, in collaborazione con l’associazione Centro Sociale San Pietro e l’associazione Pocket Opera, il Teatro della Fama e Semon’Teatro. Il concerto, con ingresso gratuito, si terrà alle 21.15 nel Chiostro di San Pietro, a Gubbio. Fossato di Vico ospiterà un’anteprima, in Piazza San Sebastiano, domani sera, 19 Luglio, alle 21:15.

Alla conferenza stampa questa mattina c’erano l’assessore alla Cultura del Comune di Gubbio Giovanna Uccellani, il presidente della banda Giovanni Cicci, il direttore della banda Andrea Angeloni e il presidente del Centro Sociale San Pietro Aldo Sartori.

Sartori ha sottolineato “l’importanza della sinergia tra associazioni ed enti che ha dato vita a questo evento, nato dal reciproco arricchimento. Come ogni opera che si rispetti anche quella che porteremo in scena giovedì regalerà spunti di riflessione attualissimi, che sapranno parlare agli appassionati e ai semplici curiosi che verranno a vedere lo spettacolo”.

Anche il presidente Cicci e il maestro Angeloni hanno sottolineato l’ulteriore passo in avanti nel percorso artistico-culturale della banda comunale eugubina, “il cui livello qualitativo è in costante crescita, una crescita ancor più feconda grazie allo scambio avuto per questo progetto con le tante associazioni e grazie alla guida del regista Antonio Petris, che ha sapientemente cucito i fili della trama che andremo a raccontare”.

“Il progetto della banda comunale – ha chiuso l’assessore Uccellani – è la storia di una profonda sinergia con il Comune, che con i musicisti condivide un percorso che continua a regalarci e a regalare grandi soddisfazioni. La cornice mozzafiato del Chiostro di San Pietro e l’elevato livello artistico dei musicisti e dei cantanti che andranno in scena sapranno omaggiare tutti con una serata che difficilmente dimenticheremo”.