Prosegue Gubbio Oltre festival, martedì 10 agosto al Teatro Romano

Dove la musica s’incontra c’è ‘Gubbio Oltre festival’. Ecco allora che il festival prosegue martedì 10 agosto al Teatro Romano di Gubbio (ore 21.15) con l’anteprima nazionale del concerto “Memorie d’inizio Millennio 2.0” di e con Paolo Brancaleoni.

Il cantautore umbro da poco ha pubblicato infatti un disco per festeggiare i suoi 20 anni di carriera musicale con prestigiosi ospiti tra i quali Alberto Fortis, Neri Marcorè, il compianto e prematuramente scomparso Erriquez della Bandabardò, Bernardo Lanzetti (PFM – Acqua Fragile), Giovanni Lindo Ferretti (CCCP –CSI –PGR), Gabriele Mirabassi e molti altri.

In questa anteprima di concerto ad accompagnare Paolo sul palco ci saranno due grandi illustri ospiti presenti anche nel suo cd e cioè Marino Severini dei Gang e Paolo Benvegnù che rappresentano tra le vette più elevate della musica italiana underground di questi ultimi trent’anni.

Un concerto multigenerazionale, incontro tra tre anime diverse ma profonde e ben assortite, dove verranno ripresentate sotto nuova veste anche importanti canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Un concerto assolutamente da non perdere.

‘Gubbio Oltre Festival’ anche nel 2021 (30 luglio-22 agosto) non smette di far incontrare musica e persone, suo primario obiettivo. La 7/a edizione si presenta all’insegna della continuità con la formula delle ultime 2 edizioni, ovvero l’integrazione tra gli spettacoli di musica e teatro e le masterclass tenute da alcuni dei grandi artisti presenti.

La manifestazione quest’anno si pregia di avere attivato varie collaborazioni che, insieme al Comune di Gubbio, concorrono alla realizzazione di un cartellone ricco di eventi, tutti presso il Teatro Romano di Gubbio.

Come accade nello spirito del festival, con la direzione artistica di Giovanni Sannipoli, gli spettacoli presentano varietà di proposte che spaziano nei vari ambiti e generi musicali.

Tra gli altri appuntamenti ancora in programma, la nuova collaborazione di Oltre Festival con l’impresa culturale LABILIA, per la direzione artistica di Maurizio Pugno, ha in programma la produzione Panta Rei Blues con PBB (Pugno Blues Band) il 22 agosto.

Tra gli spettacoli musicali più attesi c’è il concerto degli Extraliscio (19 agosto) e il loro punk da balera: “E’ bello perdersi”, tappa del Tour d’Italie del gruppo reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, che annovera come guida lo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, la star del liscio Moreno il Biondo e la “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotti da Elisabetta Sgarbi. Lo spettacolo fa parte della collaborazione con il festival Moon in June cominciata lo scorso anno con il concerto di Vinicio Capossela.

Infine fuori cartellone il 12 agosto, presso il Chiostro di San Pietro, un concerto dedicato alle canzoni di Fabrizio De André, in una veste insolita e particolare, eseguita dal coro e band strumentale “Ensemble Floriano Canal” per la direzione di Arnaldo Ridolf che ne ha curato anche gli arrangiamenti.

Come nella scorsa edizione Gubbio Oltre Festival ospita inoltre il lavoro teatrale “Polvere di Dio” di e con Riccardo Tordoni, in collaborazione con il Teatro Comunale “Luca Ronconi” (13 agosto) e lo spettacolo di danza Galà delle Stelle, in collaborazione con Ikuvium Ballet, il 21 agosto.

Info, location, biglietti e orari concerti

– Teatro Romano – ore 21:15

Interi: € 15,00

Ridotti: € 12,00 (sotto i 20 anni e sopra i 65)

– Chiostro di San Pietro, 12 agosto – ore 21:15

Ingresso Unico € 10,00

Prenotazioni al contatto whatsapp 379 2710623

Per maggiori informazioni su prezzi e modalità di acquisto dei biglietti: I.A.T. – Servizio Turistico Associato 075 9220693; info@iat.gubbio.pg.it.

Per acquisto biglietti: Bar Caffè Teatro Romano (377 0986603), il giorno prima dello spettacolo dalle 17 alle 20 e il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 18.

Contatti

www.gubbiooltrefestival.it

www.facebook.com/GubbioOltreFestival

www.instagram.com/gubbiooltrefestival/