Rugby Gubbio: al Coppiolo la Serie B vince il derby contro Perugia

Rugby Gubbio: al Coppiolo la Serie B vince 18-17 il derby umbro contro Perugia

Rugby Gubbio – Tanto Rugby domenica al Coppiolo di Gubbio, dove sono andati in scena ben due derby.

I primi a scendere in campo sono stati i giocatori della Cadetta FGXV del Rugby Gubbio che hanno incontrato il Città di Castello Rugby nel Campionato Regionale di Serie C.

Capitan Mattia Scotti ha guidato i suoi in una partita difficile, contro una squadra di grande esperienza e valore tecnico. Nonostante il risultato sul campo, 7-31 per il Castello, la crescita della squadra allenata da coach Gianluca Gamboni, è costante domenica dopo domenica, con un gioco sempre più efficace.

La squadra Cadetta del Rugby Gubbio ha tenuto molto bene per tutto il primo tempo, durante il quale è riuscita anche a segnare una bellissima meta. Nel secondo è prevalsa la caratura tecnica del Città di Castello, che chiude la partita con 5 mete segnate.

Per la Rugby Gubbio Cadetta FGXV è stato eletto “Birrificio Del Catria” Man of the Match il giocatore Francesco Migliorati, classe 1985!

Alle 14:30 è scesa invece in campo la Serie B, nel derby più atteso del Campionato, Gubbio-Perugia.

Il Rugby Gubbio è entrato in campo con un molti giovani schierati fin dal primo minuto (7 giocatori su 15 con meno di 20 anni) e determinato a fare il proprio gioco. Fin dai primi minuti ha attaccato conquistando prima un calcio di punizione messo tra i pali da Lorenzo Crotti, poi una meta di mischia con la palla schiacciata da Giuseppe Casagrande e infine una bellissima meta in fuga di Riccardo Romagnoli Poloni. Un’espulsione costringe il Rugby Gubbio a giocare in 14 per 60 minuti.

Una meta del Perugia fissa il risultato del primo tempo sul 13-5 per gli eugubini.

Nella ripresa segna prima il Perugia che accorcia le distanze, 13-10, poi una bellissima meta di Giovanni Piobbichi porta il punteggio sul 18-10 per il Rugby Gubbio.

Il Perugia segna sul finale l’ultima meta, che però non basta a ribaltare il risultato.

Finisce 18-17 per i lupi eugubini, che conquistano un’importantissima vittoria, che alza il morale e porta punti fondamentali per la classifica.

Molto soddisfatto coach McDonnell, soprattutto per la vittoria in inferiorità numerica.

Per la Serie B del Rugby Gubbio sono scesi in campo: Lorenzo Floridi, Riccardo Fioriti, Francesco Giorgini, Lorenzo Crotti, Giovanni Piobbichi, Riccardo Romagnoli Poloni, Leonardo Smacchi, Lorenzo Urbanelli, Federico Sonini, Silvano Broqua, Nicola Bellucci, Sebastiano Capannelli, Samuel Giacomini, Giuseppe Casagrande, Filippo Ferranti, Matteo Prosperini, Marco Cecchetti, Andrea Nucciarelli, Giovanni Di Fiore, Riccardo Tomassoni, Alessio Ghirelli, Davide Gioè.

Per la Serie B del Rugby Gubbio è stato eletto “Birrificio Del Catria” Man of the Match il giocatore Giovanni Piobbichi.

Sconfitti infine a Città di Castello i Centauri U18 che contro il Fano, nonostante una bella e coraggiosa prestazione, perdono 58-10.

Prossimi appuntamenti

Sia la Cadetta FGXV che la Serie B del Rugby Gubbio torneranno in campo l’8 dicembre, rispettivamente contro la Ternana Rugby, a Terni, e contro Jesi, a Jesi.