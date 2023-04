Rugby Gubbio – Vasari Arezzo Rugby 22-7, buona prestazione dei lupi eugubini

Domenica 2 Aprile, al campo Coppiolo, gli oltre 400 tifosi presenti hanno potuto assistere a una delle più belle partite di Rugby di Serie C degli ultimi tempi. Due squadre di grande carattere, preparate fisicamente e tecnicamente, hanno dato spettacolo per tutti gli 80 minuti del match.

Coach Gamboni e tutto lo staff tecnico avevano preparato la partita nei minimi dettagli e il risultato finale, 22-7 per il Rugby Gubbio, ha premiato gli sforzi dei ragazzi, dei dirigenti e dei volontari che aiutano nella gestione del Club e dei tifosi. Grande entusiasmo per aver battuto il Vasari Arezzo, primo in classifica ma con una partita in più, che il Gubbio dovrà recuperare a Pistoia.

Non dovremmo dirlo, per scaramanzia, ma questa partita potrebbe essere stata decisiva per le sorti del Campionato Interregionale di Serie C!

Ad aprire le marcature una corsa sulla fascia di Alessio Ghirelli che schiaccia in meta la palla, sbloccando il risultato e dando fiducia a tutta la squadra.

Seconda meta di Davide Gioè che buca la difesa, 10-0 per il Rugby Gubbio.

L’Arezzo non molla, placca, difende bene e mette molta pressione, riuscendo a fare meta, con tanto di trasformazione.

10-7.

Il Rugby Gubbio non si deconcentra e segna di nuovo, prima con la mischia, palla schiacciata in meta da Luigi Pretotto e poi con una corsa attraverso la difesa avversaria di Robbie Flinn. Trasformazione di Marco Pascolini e risultato finale di 22-7.

Il fischio finale dell’arbitro è accompagnato dal boato dei tifosi. Il Rugby Gubbio ha vinto lo scontro diretto e forse la partita più importante del Campionato.

Il Presidente del Rugby Gubbio Andrea Frondizi: “Il primo ringraziamento va ovviamente ai ragazzi che hanno dimostrato la loro passione e loro voglia di emergere e continuare il buon lavoro che è stato fatto, non solo quest’anno ma già dall’anno passato. Ringrazio tutto lo staff a cominciare da coach Gianluca Gamboni, non li nomino tutti perché sono tanti ma li ringrazio tutti! Ringrazio i dirigenti che stanno supportando tutta l’organizzazione, ringrazio il numeroso e ordinato pubblico presente oggi in quantità esagerata, vorrei dire, per lo sport del Rugby in generale. Considerate che la partita di Padova di tre settimane fa ha fatto 50 spettatori, quindi grazie al pubblico!

Un ringraziamento va anche a tutto il Rugby Gubbio, oggi siamo scesi in campo con la Senior, con l’Under 19 insieme a Perugia e Foligno, con l’U15 impegnata a Viterbo insieme al Terni, l’U13 è andata giocare insieme al Foligno al Torneo della Capitolina a Roma, l’U9 e l’U11 hanno giocato, e mi dicono si sono anche comportati bene, a Terni nel torneo del Drago, quindi grazie a tutto il Rugby Gubbio, siamo una realtà viva, attiva, che guarda sempre quello che c’è dietro.

Altra cosa importantissima, che per me ha lo stesso valore della vittoria della Senior, è che oggi, a un nostro ragazzo U13, Romeo Artuso, a Roma, nel Torneo Montalto organizzato dalla Capitolina Rugby, è stato assegnato il Premio Fair Play.

Voglio infine aggiungere un’ultima nota: siamo nel pieno dell’organizzazione del Torneo Lupo di Gubbio del 3 e 4 Giugno, purtroppo non riusciamo a essere performanti come in passato perché alcune squadre hanno dovuto rinunciare a partecipare per non aver trovato alloggio nella città di Gubbio e nel territorio vicino. La capacità ricettiva del Comune di Gubbio oggi non permette di organizzare al meglio eventi che prevedono giochi di squadra con gruppi che si muovono con 40-50 persone. Credo, senza voler colpevolizzare nessuno, anzi ringraziando L’Ufficio Turismo e Sport per la preziosa collaborazione, sia necessaria una riflessione ad ampio respiro su come poter gestire al meglio queste manifestazioni che coinvolgono gruppi numerosi.”

Per la Senior del Rugby Gubbio sono scesi in campo: Roberto Rogari, Giovanni Di Fiore, Robert Flinn, Lorenzo Crotti, Alessio Ghirelli, Marco Pascolini, Davide Gioè, Francesco Rossi, Alessio Merangola (C), Federico Sonini, Sebastiano Capannelli (vC), Gabriele Micale, Michele Rossi, Luigi Pretotto, Giuseppe Casagrande, Riccardo Tosti, Samuel Giacomini, Mattia Scotti, Matteo Corazzi, Andrea Maria Piermatti, Tommaso Micale.

Insieme a coach Gamboni, gli assistenti allenatori Lucio Sollevanti, Paolo Menichetti, Daniele Fiorucci, Mirco Pauselli.

I risultati delle altre partite del Campionato Interregionale Serie C

Firenze Rugby – Mascalzoni Del Canale 12-29 (2-4)

Gispi Rugby Prato – Rugby Pistoia 56-7 (10-1)

Foligno Rugby – Cavalieri Union Prato Sesto 20-13 (2-1)



Classifica aggiornata

Vasari Arezzo Rugby 49 punti

Rugby Gubbio 1984 45 (1 partita in meno)

Gispi Rugby Prato 30

Mascalzoni Del Canale 30 (1 partita in meno)

Cavalieri Union Prato Sesto 23 (1 partita in meno)

Foligno Rugby 13

Firenze Rugby 6

Rugby Pistoia 6 (1 partita in meno)