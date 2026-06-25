Spiga Verde 2026 a Gubbio per la gestione rurale sostenibile

Il marito della ministra Roccella disperso nelle acque del lago di Vico VITERBO (ITALPRESS) – Momenti di apprensione sulle acque del lago di Vico, dove risulta disperso Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, L’uomo si è tuffato da una barca senza più riemergere. Avvertiti dalla stessa ministra, sul posto si sono subito recati i carabinieri della stazione […]

Russell pole in Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton In seconda fila Antonelli col quarto crono, alle sue spalle Verstappen e le due McLaren.

Università, Bernini “Aumentato di 50 milioni il Fondo di Finanziamento Ordinario” Lo scrive su X il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini

Cina, al Summer Davos Forum l’innovazione motore di crescita del Paese DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un numero record di partecipanti si è riunito al Summer Davos Forum 2026 a Dalian, con la partecipazione delle imprese “little giant” e unicorno in aumento del 40% su base annua.Questa forte partecipazione invia un chiaro messaggio. Per Gim Huay Neo, direttrice esecutiva del World Economic Forum, “Le imprese hanno un […]

Bagnaia penalizzato ad Assen, passa da sesto a settimo nella Sprint Ne beneficia Marc Marquez che lo scavalca nell'ordine d'arrivo

Disabilità, Locatelli “ExpoAid 2026 successo straordinario, il cammino continua” RIMINI (ITALPRESS) – “Si è concluso con una straordinaria partecipazione ExpoAid 2026 – “io, Persona di valore”. Nella tre giorni di Rimini più di 6000 partecipanti di cui almeno 1800 persone con disabilità, oltre 50 seminari, 250 associazioni coinvolte, 140 stand, 50 ore di attività laboratoriali, ma soprattutto la volontà di guardare al futuro con […]

Fernandez vince la sprint di Assen, terzo Di Giannantonio davanti a Bezzecchi Doppietta Trackhouse con Ogura secondo, alle spalle di Bez Martin, Bagnaia e Marc Marquez

Ustica, Mattarella “Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile” ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il […]

Traversa e un gol annullato nel finale: l’Iran fermato sull’1-1 dall’Egitto Taremi e compagni chiudono il gruppo g al terzo posto e aspettano il verdetto