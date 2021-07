Suoni Controvento, seconda anteprima a Gubbio, concerto di Fabrizio Poggi

Grande partecipazione ieri (18 luglio) a Norcia per la prima anteprima della quinta edizione del festival estivo di arti performative Suoni Controvento – promosso da AUCMA – che, con il format “Libri in cammino”, ha visto un nutrito gruppo di persone, tra cui il sindaco di Norcia Nicola Alemanno e l’assessore Giuseppina Perla, partire da piazza San Benedetto e attraversare la zona circostante le mura cittadine per arrivare fino al suggestivo Parco Naturale delle Marcite, vivendo appieno la fiorente e verdeggiante natura nursina, accompagnati dalla guida Roberto Canali (La Mulattiera). Protagonista della passeggiata è stata la scrittrice Chiara Mezzalama che ha dialogato con i camminatori e l’animatore letterario Andrea Luccioli sul suo libro “Dopo la pioggia” (edizioni e/o, Collana Dal Mondo), prendendo spunto dal volume e toccando temi attuali, tra i quali i cambiamenti climatici, la biodiversità, i rapporti umani, nonché il rapporto tra l’uomo e la natura, l’importanza della rete di solidarietà.

Suoni Controvento proseguirà con la seconda anteprima il prossimo 22 luglio alle ore 17.30 a Palazzo Ducale di Gubbio con l’incontro “Condividiamo Cultura. Verso un turismo lento e sostenibile”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati e della direttrice di Palazzo Ducale di Gubbio Paola Mercurelli, sono previsti gli interventi di Roberto Morroni (assessore alle Politiche Agricole e Agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria), Cristina Colaiacovo (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia), Luca Dal Pozzolo (Fondazione Fitzcarraldo), Simone Fittucia (presidente Federalberghi Umbria), Fabio Rossi (presidente Confagricoltura Umbria), Daniele Invernizzi (presidente EV-Now). Modera Paolo Morbidoni (Portavoce Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia). Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Seguirà un momento di convivio con prodotti tipici del territorio offerto da Confagricoltura Umbria.

Alle ore 21.00 prenderà il via un concerto che vedrà in scena Fabrizio Poggi ed Enrico Pesce. Fabrizio Poggi, cantante, armonicista e scrittore, nominato ai Grammy Awards 2018, premio Oscar Hohner Harmonicas, due volte candidato ai Blues Music Awards (gli Oscar del blues), candidato ai Blues Blast Music Awards, vincitore di numerosi Jimi Award. A Gubbio porta in concerto “Hope”, scritto, pensato e suonato a quattro mani con il grande pianista, compositore e arrangiatore Enrico Pesce. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV. Evento in collaborazione con la Direzione Generale dei Musei dell’Umbria e il Comune di Gubbio.

Tutto il programma dettagliato su: www.suonicontrovento.com