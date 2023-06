Gualdo 2030: il futuro è adesso! Grande successo per l’iniziativa del Comune

E’ stato un grande successo di partecipazione, confronto e dibattiti aperti quello che si è svolto nell’iniziativa “Gualdo 2030: il futuro è adesso!” promossa dall’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino. Una due giorni di lavoro (9-10 Giugno), svolta in 8 differenti sessioni, che ha visto protagoniste le locations dell’Anfiteatro di Piazza Soprammuro e la Mediateca del Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti”, con oltre 35 relatori di alto livello, senza nessun politico, che si sono confrontati su diverse tematiche (dalla sostenibilità allo sviluppo, dall’innovazione all’istruzione di qualità, dall’agricoltura all’energia pulita, ecc.), insieme a cittadini e portatori di interesse, per immaginare la Gualdo Tadino del futuro con uno sguardo al presente.

Sono stati molti i progetti presentati e gli spunti di riflessioni arrivati in questa due giorni gualdese, per oltre 10 ore di discussioni e dibattiti sui temi sensibili all’Agenda 2030 (ricordiamo che il Comune di Gualdo Tadino in tema di sostenibilità e ai primi posti in Italia e si è aggiudicata nei mesi scorsi prima la Targa poi la Bandiera da parte della Rete dei Comuni Sostenibili a testimonianza del grande lavoro portato avanti dall’Amministrazione Comunale nel territorio verso gli obiettivi appunto dell’Agenda 2030 dell’Onu).

Negli 8 Panel svolti (Panel 1 – RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE E ISTRUZIONE DI QUALITA’; Panel 2 – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE; Panel 3 – VITA SULLA TERRA E ACQUA PULITA; Panel 4 – CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE; Panel 5 – SCONFIGGERE LA POVERTÀ; Panel 6 – LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA DI QUALITA’; Panel 7 – ENERGIA GREEN ED ACCESSIBILE; Panel 8 – CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI. SALUTE E BENESSERE) si sono susseguiti ospiti di alto livello, che hanno avuto modo di confrontarsi, dibattere su progetti concreti ma anche lanciare nuove idee sia con i cittadini gualdesi, sia con i portatori di interesse presenti all’iniziativa.

“Il bilancio finale di Gualdo 2030: il futuro è adesso! – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – è estremamente positivo. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.

Sono stati oltre 35 i relatori del territorio e di fuori Gualdo, tra realtà produttive, Associazioni, Enti, ecc che si sono confrontatati tra loro e con i cittadini, su progetti concreti e nuove idee con l’obiettivo di costruire insieme la Gualdo Tadino del futuro, che dovrà per forza di cose essere sostenibile come impone l’Agenda 2030.

Sostenibilità, tema da sempre molto caro alla nostra Amministrazione, che già ha iniziato a lavorare in modo tangibile da diverso tempo su diversi progetti in vari ambiti per costruire la Gualdo Tadino del 2030, perché come ci dice lo slogan dell’iniziativa appena conclusa il futuro è adesso”.

Va ricordato che a margine dei vari Panel, l’Amministrazione Comunale ha consegnato una targa speciale sia al Cerqueto Calcio, che ha vinto il Campionato di Prima Categoria ed è approdato il Promozione, sia al Basket Gualdo che il prossimo anno giocherà nel nuovo campionato di Serie C Unica 2023/2024.