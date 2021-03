Chiama o scrivi in redazione

Gualdo Tadino, amministrazione mette a disposizione dei cittadini test sierologici gratuiti anti covid-19

Il Comune di Gualdo Tadino mette a disposizione di tutti i cittadini test sierologici rapidi e gratuiti per effettuare uno screening su tutta la popolazione residente.

I test, voluti dall’Amministrazione Comunale nell’ottica di prevenire il Covid-19, saranno effettuati dal personale della Croce Rossa presso il Piazzale Federico II di Svevia (spazio adiacente alle Scuole Medie) e si svolgeranno in 4 appuntamenti a partire dal 6 Aprile, senza bisogno di prenotazione. Per usufruire del servizio, infatti, basterà recarsi in loco muniti di tessera sanitaria.

Questi i giorni e gli orari adibiti all’effettuazione dei test:

Martedì 6 Aprile dalle ore 8 alle ore 12;

Venerdì 9 Aprile dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18;

Lunedì 12 Aprile dalle ore 8 alle ore 12;

Giovedì 15 Aprile dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

I risultati del test, che indicano se la persona interessata è entrata in contatto col virus, saranno comunicati direttamente sul posto, naturalmente con tutti gli accorgimenti a tutela della privacy.

“Abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa di screening anti-Covid – spiega il sindaco, Massimiliano Presciutti -, perché crediamo che in questo momento fare prevenzione sia strategico. Poter somministrare gratuitamente un buon numero di test sierologici alla popolazione ci permetterà di individuare e isolare subito eventuali positivi, così da evitare che il virus si diffonda all’interno dei nuclei familiari o negli ambienti di lavoro. Ringrazio la Croce Rossa per la collaborazione e disponibilità mostrata per rendere possibile questa preziosa iniziativa”.

Sempre a proposito di prevenzione anticovid-19, a Gualdo Tadino tutti i bambini e ragazzi in età scolare (dai nidi alle superiori), in ottemperanza alla delibera regionale del 15/01/21, potranno usufruire mensilmente dei tamponi rapidi gratuiti.

Il servizio resterà attivo fino al prossimo 31 maggio. Tutti gli studenti interessati a sottoporsi al test potranno effettuare la prenotazione c/o le seguenti strutture: Farmacia Capeci (via Flaminia – Tel. 075-912260) e Farmacia Calai (Piazza Mazzini – Tel. 075-912236).