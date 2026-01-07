Gualdo Tadino rafforza il consultorio con nuova ginecologa

Nuova ginecologa a Gualdo Tadino e servizi ripristinati

Il consultorio della città torna pienamente operativo grazie all’arrivo della nuova ginecologa Eleonora Giulietti, professionista originaria del territorio, entrata in servizio per rafforzare le attività del Distretto Alto Chiascio e garantire una copertura stabile in tutta la Zona Sociale 7. La sua presenza consente di riportare a regime un servizio essenziale per la salute delle donne, dopo un periodo di ridotta operatività.

La dottoressa Giulietti distribuirà la propria attività su tre sedi consultoriali: due giornate settimanali a Gualdo Tadino, nella Palazzina Rosa di via Valle del Molino, due a Gubbio e una a Costacciaro, assicurando così un presidio costante anche per l’utenza della fascia appenninica. Questa riorganizzazione permette di ripristinare una copertura a tempo pieno, garantendo tutte le principali prestazioni ginecologiche, dal percorso nascita alle ecografie fondamentali – datazione, morfologica e accrescimento – fino alla gestione delle procedure previste per l’interruzione volontaria di gravidanza.

Un elemento di particolare rilievo per Gualdo Tadino è la piena riattivazione dell’ecografo 4D di ultima generazione, già in dotazione al consultorio cittadino. Lo strumento consente diagnosi più accurate e un monitoraggio più efficace delle pazienti, contribuendo a innalzare la qualità dell’assistenza territoriale e a offrire un servizio moderno e tecnologicamente avanzato.

L’arrivo della nuova ginecologa rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della sanità pubblica locale, rispondendo a un’esigenza concreta della comunità. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha sottolineato come il ripristino del servizio a tempo pieno sia una risposta tangibile ai bisogni dei cittadini, frutto di un impegno costante dell’amministrazione nel garantire servizi essenziali e accessibili.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al Welfare Gabriele Bazzucchi, che ha evidenziato il valore della collaborazione tra i Comuni della Zona Sociale 7, l’USL Umbria 1 e la Regione Umbria. Una sinergia che ha permesso di salvaguardare un presidio fondamentale per la salute delle donne e di investire concretamente sulla sanità territoriale e sul welfare di prossimità.

Con il ritorno alla piena operatività, il consultorio di Gualdo Tadino si conferma un punto di riferimento per il territorio, offrendo servizi qualificati, continuità assistenziale e un’attenzione rinnovata alle esigenze della popolazione femminile.