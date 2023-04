L’ambasciatore del Vietnam in visita a Gubbio

Una visita d’eccezione quella di ieri mattina a Gubbio: S.E. Duong Hai Hung, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Vietnam in Italia, Cipro, Malta e San Marino e Cav. Maily Anna Maria Nguyen, direttore desk Vietnam, recentemente nominata Delegata dell’Ambasciata del Vietnam in Italia per l’Emilia-Romagna e Umbria, sono stati ricevuti dal sindaco di Gubbio Filippo Stirati a Palazzo Pretorio, in Sala Consiliare, dove sono stati accolti da rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delegazioni istituzionali e sociali.

La visita ha rappresentato il momento di chiusura delle iniziative di carattere economico, culturale e tecnico-scientifico svoltesi dal 14 al 16 aprile in occasione dell’Anno Vietnam-Italia 2023 in Umbria, evento organizzato per la celebrazione dei 50 anni di relazioni diplomatiche tra Vietnam e Italia.

Il sindaco Stirati ha consegnato all’ambasciatore Duong Hai Hung il vessillo della città di Gubbio insieme ad altri doni che raccontano la storia, le tradizioni e il folklore della Città di Pietra. In dono dall’ambasciatore vietnamita una ceramica benaugurante, tipica del Paese del sud-est asiatico.

“Sono molto felice che S.E. Ambasciatore Duong Hai Hung, grazie anche alla presenza del Cav. Maily Anna Maria Nguyen quale Delegata dell’Ambasciata per l’Emilia-Romagna e Umbria, abbia scelto Gubbio per chiudere le celebrazioni per i 50 anni delle relazioni diplomatiche tra Vietnam e Italia – ha detto Stirati – dopo l’inaugurazione ufficiale svoltasi a Roma alla presenza dei due rispettivi Vice Ministri degli Affari Esteri, Gubbio oggi ha il privilegio di ospitare una delegazione che salutiamo con grande stima, certi che questa occasione non potrà che rinsaldare i rapporti di amicizia e collaborazione tra i nostri due Paesi”.