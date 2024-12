Nasce “Presciutti InForma Tutti”: il Sindaco Massimiliano Presciutti lancia una nuova rubrica

Un nuovo format di confronto, informazione, segnalazione per i cittadini gualdesi è quello lanciato dal 9 dicembre dal Sindaco del Comune di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che in una rubrica denominata “Presciutti InForma Tutti”, ogni lunedi alle ore 13, sui vari social (Comune di Gualdo Tadino e Presciutti Sindaco) farà il punto della situazione, parlando in prima persona, sulle questioni di pubblico interesse per la comunità gualdese, sulle iniziative in programma a Gualdo Tadino, sulle novità che attendono i cittadini.

Un nuovo modo di fare comunicazione istituzionale e pubblica, che va nell’ottica di incentivare la trasparenza e di coinvolgere sempre più i cittadini nel processo partecipativo che riguarda la Pubblica Amministrazione.

Il primocittadino gualdese, infatti, oltre ad informare su quello che l’Amministrazione Comunale sta facendo e portando avanti, con questo nuova rubrica cerca di incentivare ancora di più il dialogo con i cittadini, che potranno formulare domande, curiosità, ma anche critiche e suggerimenti scrivendo le loro osservazioni sia sui social del Comune di Gualdo Tadino (al momento FB e Instagram) e quelli Presciutti Sindaco (FB, Instagram e canale whatsapp), sia utilizzando le email: ufficiostampa@tadino.it e segreteriasindaco@tadino.it.

Con questa nuova iniziativa, il Sindaco Massimiliano Presciutti intende creare un canale diretto e trasparente tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini, favorendo un dialogo costante e partecipativo. “Presciutti InForma Tutti” rappresenta un’opportunità per tutti i gualdesi di essere sempre aggiornati sulle attività in corso e di contribuire attivamente con idee e opinioni. L’invito è a seguire la rubrica settimanale e a interagire per costruire insieme una comunità più informata e coinvolta.

“Con questa nuova rubrica settimanale – ha sottolineato il Sindaco, Massimiliano Presciutti – desidero offrire ai cittadini un nuovo strumento di comunicazione diretta, trasparente e immediata. Ogni lunedì, attraverso i canali social del Comune e miei personali, sarò lieto di condividere aggiornamenti, progetti e iniziative in corso, ma soprattutto di ascoltare le opinioni, le domande e i suggerimenti di tutti. Questo è un passo importante verso una partecipazione più attiva dei gualdesi nella vita della nostra comunità. La comunicazione deve essere un ponte tra l’Amministrazione e i cittadini, e con questa iniziativa voglio favorire un dialogo continuo che ci permetta di crescere insieme”.