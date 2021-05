Nocera, costruzione di 42 loculi cimiteriali presso il cimitero di Pascigliano

Viste le notevoli richieste pervenute all’Ente, il Comune di Nocera Umbra ha riscontrato la necessità di procedere alla realizzazione di un nuovo padiglione di loculi all’interno del cimitero di Pascigliano.

Dopo l’individuazione dell’area all’interno del cimitero e lo studio di fattibilità redatto dall’Ufficio Tecnico, si è proceduto ad un avviso di prevendita che prevedeva la prenotazione, ed il versamento del 60% del prezzo di cessione dei loculi, mentre il restante 40% dovrà essere versato al momento della firma della concessione.

Ad oggi risultano prenotati 37 loculi dei 42 previsti che verranno realizzati. Si è successivamente individuato il tecnico per la realizzazione del progetto esecutivo, e tramite trattiva MEPA, sono stati affidati i lavori di realizzazione del nuovo padiglione.

I lavori sono già in corso, ed il termine per gli stessi è previsto per il prossimo mese di agosto.

Dichiarazione Sindaco Bontempi e Assessore Bianchini: Con questo nuovo blocco di 42 loculi, rispondiamo ad una richiesta di tanti cittadini del territorio. Ringraziamo l’Ufficio Tecnico e siamo convinti che è un ulteriore importante passo in avanti per una migliore sistemazione dell’area cimiteriale. Si ricorda, che nella zona di Pascigliano – Salmata, sono anche in corso lavori per la riqualificazione definitiva di un’area vasta ed importante del nostro territorio comunale.