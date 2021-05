Chiama o scrivi in redazione

Nocera Umbra, cambia organizzazione accesso a Piazza e Centro Storico

Anche quest’anno, dal primo di giugno, verrà istituita la zona a traffico limitato in Piazza Umberto I, con orari di chiusura, tutti i giorni, dalle 19.30 alle 5.00, e dalle 00.00 alle 24.00 nei giorni festivi.

Inoltre, in vista della prossima estate, partirà in via sperimentale anche la nuova organizzazione dei parcheggi all’interno del Centro Storico.

A questo proposito si comunica che già dal 20 maggio u.s., è possibile presentare le richieste per il rilascio delle autorizzazioni per la sosta nelle aree riservate ai veicoli dei residenti del centro storico, mediante domanda che potrà essere reperita sul sito Istituzionale del Comune oppure, presso il Comando della Polizia Locale.

Si ricorda che gli aventi titolo sono esclusivamente le persone residenti o che abbiano dimora abituale (soggetta a verifica da parte della Polizia Locale) nel Centro Storico (zona A e B). Ulteriori informazioni, potranno essere reperite sul Regolamento Comunale, pubblicato sul sito del Comune di Nocera Umbra nella sezione modulistica, o nell’Area Polizia Municipale.

“Confermiamo le chiusure estive della Piazza –ha dichiarato il sindaco Giovanni Bontempi – e sperimentiamo una nuova organizzazione dei parcheggi nel Centro Storico per migliorare la vivibilità dei luoghi. Stiamo lavorando per un’estate in sicurezza nella certezza che Nocera sarà sempre più bella ed accogliente”.