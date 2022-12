Un bando per l’assunzione di due istruttori amministrativo-contabili

Procedono nel Comune di Gubbio concorsi e immissioni in graduatoria: è uscito oggi il bando per un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due figure con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo – Contabile”, categoria C, posizione economica C1. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le 23.59 del giorno 26.01.2023. Sul portale web del Comune di Gubbio, al link urly.it/3rk41 sono disponibili tutte le informazioni e la modulistica da compilare per l’iscrizione.

Si tratta di un nuovo bando che arriva in coda a un iter attivatosi già da diversi mesi: si è concluso infatti il concorso per l’assunzione di un ingegnere, entrato in organico dal 1 dicembre, e lo scorso 30 novembre si sono tenute le prove scritte per agenti di Polizia Municipale, per i quali è prevista la conclusione dell’iter processuale entro i primi mesi del 2023. Verranno assunti due agenti, più un terzo per scorrimento di graduatoria. Per il 2023 si prevede anche la messa a bando di un concorso per profilo professionale da istruttore direttivo amministrativo-contabile.

“Prosegue celermente – spiega l’assessore al Personale Rita Cecchetti – il lavoro per colmare il fabbisogno dell’ente, con scelte che si legano anche ai risultati dell’analisi organizzativa svolta negli scorsi mesi. A tali processi si affianca un processo di digitalizzazione che sta proseguendo con successo, e la messa a punto di sportelli polivalenti, di concerto con l’assessorato alle Politiche per l’innovazione e l’agenda digitale, che sta registrando riscontri molto positivi da parte dell’utenza e che ci consentiranno di fare un importante salto tecnologico verso la modernizzazione del nostro Comune”.