A Gualdo Tadino gran finale degli eventi “Christmas Time”

Domenica 5 e lunedi 6 gennaio molti gli appuntamenti in programma. Gran finale degli eventi di “Christmas Time” a Gualdo Tadino nel prossimo fine settimana che si concluderà lunedì con l’Epifania. Domenica 5 gennaio torna la magia del “trenino biancorosso” (sarà presente anche lunedì 6 gennaio con gli stessi orari). Partenza alle ore 16 (fino alle ore 19.30) dal Piazzale Fulvio Sbarretti. Stazioni: Piazza Mazzini, Piazza Martiri, Rocca Flea, Giardini Pubblici, Piazza Garibaldi.

Lo stesso giorno (domenica) si terrà l’ormai tradizionale Concerto della Banda Musicale città di Gualdo Tadino alle ore 18 presso il Teatro Talia, mentre alle ore 21.30 si svolgerà “Pasquella e Freccette” evento dedicato al softdarts presso il Roadhouse.

La magia dell’Epifania, invece, avvolgerà lunedì 6 gennaio la città di Gualdo Tadino. Un grande appuntamento si svolgerà in Piazza Martiri della Libertà: La Befana Volante.

L’evento dedicato ai più piccoli, è organizzato Vigili del Fuoco e dalla “Croce Rossa Italiana di Gualdo Tadino” con il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino:

-Ore 16.30: Aspettiamo insieme la Befana con intrattenimento girando la ruota dei giocattoli;

-Ore 17.00: Arrivo della Befana dal cielo che consegnerà ai bambini dolci e caramelle gratis per tutti.

Sempre lunedì 6 gennaio alle ore 17.30 presso la Chiesa di S. Antonio da Padova di Cerqueto si svolgerà il 14° Concerto dell’Epifania che vedrà protagonisti il Coro di S. Antonio di Cerqueto e Chosur Fractae Ebe Igi di Umbertide.

Ricordiamo, infine, che nei giorni 5-6 gennaio (dalle 17.30 alle ore 20.00) sarà possibile inoltre ammirare il Presepe Vivente “Venite Adoremus” presso gli Orti dell’Isrtituto Bambin Gesù in via Cesare Battisti di Gualdo Tadino e il Presepe Napoletano presso la chiesa Monumentale di San Francesco (previsto uno speciale Sconto del 50% per visitare mostre e i musei).