Deteneva illegalmente fuochi d’artificio, blitz dei Carabinieri di Gualdo Tadino

Si avvicina la fine dell’anno e i Carabinieri intensificano i controlli anche in materia di detenzione e commercio di articoli pirotecnici. Proprio in questo contesto, i militari della Stazione di Gualdo Tadino hanno proceduto al sequestro di un consistente quantitativo di materiale esplodente detenuto illegalmente da un 37enne gualdese, che è stato denunciato per questa ipotesi di reato alla Procura della Repubblica di Perugia.

Il blitz dei militari è scattato alla vigilia di Natale presso un esercizio commerciale del luogo. A seguito di perquisizione, quindi, all’interno di un magazzino, sono state rinvenute diverse tipologie di fuochi d’artificio, in particolare petardi e batterie pirotecniche di categoria “V” e “F4”, tra le più pericolose, per un peso complessivo di 60 kg. circa, che l’uomo non aveva titolo a detenere.

Oltre a questo materiale, l’indagato custodiva anche quattro manufatti pirotecnici artigianali, confezionati tipo “caramella”, che sono stati fatti brillare successivamente dagli artificieri dell’Arma.