Presentata ““Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2021”

E’ pronta a partire con un ricco programma di iniziative di vario genere (musica, intrattenimento per piccoli e grandi, cultura, cinema, ecc.) l’“Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2021” promossa dall’Amministrazione Comunale.

Nonostante l’emergenza che stiamo ancora attraversando legata al Covid-19, che ha cambiato lo stile di vita delle persone e imposto diverse regole e criteri da rispettare per la tutela della salute, il Comune di Gualdo Tadino ha presentato nel pomeriggio di martedi 22 giugno presso la Sala Consiliare un calendario di alta qualità per gli eventi estivi 2021.

Ad illustrare le iniziative erano presenti il Sindaco Massimiliano Presciutti e l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari. “Nel secondo giorno dall’entrata dell’Estate (21 giugno) – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Barbaba Bucari – presentiamo ufficialmente il calendario di eventi estivi 2021 che si svolgeranno a Gualdo Tadino nei prossimi mesi. Purtroppo il perdurare della pandemia ci costringe a vivere nell’incertezza e nel rispetto di misure di sicurezza stringenti nell’organizzazione delle iniziative, ma nonostante questo anche quest’anno siamo riusciti a mettere in piedi un’estate gualdese di grande prestigio.

Abbiamo cercato di concentrare gli eventi soprattutto nei week end ed abbiamo puntato ancor più alla qualità, rispetto allo scorso anno, per promuovere al meglio la nostra città. Ringrazio tutti i partner che hanno collaborato con il Comune per rendere possibile questo ricco programma di iniziative, che partiranno il prossimo 1 luglio”.

Il ricco cartellone di eventi dell’“Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2021” è stato organizzato dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con il Polo Museale città di Gualdo Tadino, il Teatro Stabile dell’Umbria, l’Associazione Porta San Donato “Progetto Stradelle”, l’Associazione Educare alla Vita Buona, l’Associazione Mente Glocale, la Banda Musicale città di Gualdo Tadino, l’Associazione Umbra Musica d’Autore, Radio Tadino, l’Ente Giochi de le Porte, l’Associazione Arte e Dintorni, il Gruppo Archeologico Appennino Umbro-marchigiano, il Cooworking Sassuolo, la Protadino, la Compagnia di Re Artu, Arilu animazione, Crea-me, Cinofila Arci Caccia, l’Associazione Capezza.

Tutta la comunicazione è stata invece curata dall’agenzia Be Creative. A proposito si ricorda che con l’emergenza Covid-19 ancora in corso alcuni eventi potrebbero subire variazioni o annullamenti anche all’ultimo momento. Per avere conferma dei singoli eventi consultare sempre la pagina Fb: Gualdo Tadino- Tradizione, Cultura, Emozioni, che sarà aggiornata puntualmente con le ultime news.

“Gli eventi dell’Estate Gualdese 2021 – prosegue l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari – partiranno dal 1 luglio con delle iniziative rivolte ai più piccoli (1 luglio Ore 21: Rassegna Teatro per Ragazzi anteprima Bimbo Day “Piccola Strega” – con collaborazione Educare alla vita buona) che culmineranno nel “Bimbo Day”, parco giochi in tutto il centro storico con laboratori e animazioni 0-12, del 3-4 luglio. Saranno comunque tante, varie e di qualità le iniziative di questa estate a Gualdo Tadino.

Tra queste voglio menzionare la Sagra del Cinema che si svolgerà in tre appuntamenti (4-18-23 Luglio) all’aperto (San Guido e Giardini Pubblici), la Rassegna delle Bande Musicale che ci accompagnerà in 5 date con la partecipazione delle Bande Musicali delle città di Gualdo Tadino, Cannara, Bevagna, Umbertide e Marsciano e gli appuntamenti teatrali che si svolgeranno nella splendida location della Rocca Flea, con spettacoli di alta qualità e attori di primo piano (tra questi ricordiamo Lella Costa il 16 Luglio alle ore 21 con “Questioni di Cuore” e Corrado Tedeschi il 19 agosto alle ore 21 con “L’uomo dal fiore in bocca”).

Sarà presente a Gualdo Tadino anche tanta musica nei prossimi mesi con diversi concerti che animeranno le serate estive e la presenza del Festival “Suoni Controvento” che porterà il 31 luglio alle ore 16 nell’eccezionale location di Serrasanta il grande musicista e compositore di fama internazionale Ludovico Einaudi, che si esibirà in un concerto indimenticabile. Sarà una grande vetrina che metterà in mostra un grande artista dando visibilità importante alla nostra montagna.

Gli eventi estivi si concluderanno successivamente il 27 agosto con il recital inaugurale “nel mezzo del cammin…” nell’ambito delle iniziative legate ai 700 anni’ della morte di Dante Alighieri fino ad arrivare a fine settembre con i Giochi de le Porte, manifestazione che tornerà dopo un anno di assenza legata alla pandemia (salvo differente evoluzione della situazione legata al covid-19)”.

Tutto il programma completo degli eventi sarà disponibile e consultabile sulla pagina Fb: Gualdo Tadino- Tradizione, Cultura, Emozioni. “E’ stato fatto un grande sforzo – ha concluso il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – per organizzare un calendario ricco di eventi estivi di alta qualità che porteranno a Gualdo Tadino eccellenze nazionali ed internazionali in vari ambiti, con un budget molto limitato di appena 10.000 € circa.

Nonostante le tante difficoltà legate all’emergenza sanitaria che stiamo attraversando e che mette quotidianamente a rischio lo svolgimento delle iniziative, rispettando tutte le misure di sicurezza e di distanziamento necessarie, speriamo di portare a termine tutto il cartellone di eventi.

Questo significherebbe che la pandemia sta evolvendo nel migliore dei modi”.