Il Sindaco Presciutti protagonista del podcast Orizzonte Verde

Le buone pratiche del Comune di Gualdo Tadino sulla transizione ecologica, con particolare riferimento alla 1° Comunità Energetica Rinnovabile (CER) promossa dal Comune di Gualdo Tadino e recentemente presentata ai cittadini, saranno in primo piano nel Podcast “Orizzonte Verde, Storie e protagonisti della transizione ecologica” che sarà registrato e trasmesso nella giornata di martedì 2 Aprile.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti, insieme al direttore della Rete dei Comuni Sostenibili, Giovanni Gostoli, illustrerà quello che la cittadina umbra sta portando avanti in tema di transizione ecologica.

Orizzonte Verde è un Podcast dedicato al ruolo dei territori verso gli obiettivi climatici 2030, di 5 puntate, realizzato dall’associazione TES, Transizione Ecologica Solidale, con il sostegno di ECF, European Climate Fundation. Tutte le puntate di Orizzonte Verde sono disponibili su Spotify, Spreaker e su tutte le principali piattaforme per podcast.

Nella puntata odierna si parlerà di Comunità energetiche rinnovabili, le cosiddette CER, e del loro ruolo nella transizione ecologica, con particolare riferimento all’esempio di Gualdo Tadino.

Di comunità energetiche rinnovabili si sentirà sempre più parlare nei prossimi anni perché sono un tassello importante della strategia di Bruxelles per un’Europa a zero emissioni al 2050.

Spesso vengono confuse con i progetti di autoconsumo collettivo – come un palazzo che si alimenta con dispositivi fotovoltaici propri – mentre le comunità energetiche rinnovabili sono progetti più estesi. Vere e proprie associazioni tra cittadini, istituzioni locali o piccole imprese che decidono di dotarsi di impianti per la produzione, l’autoconsumo e la condivisione di energia rinnovabile su scala locale. Con le CER in pratica gli utenti finali diventano “prosumers” ovvero consumatori e produttori di energia allo stesso tempo.

Ecco, per l’Unione europea le CER sono uno strumento importante per una transizione giusta a livello locale perché genera benefici ambientali ma allo stesso tempo anche sociali ed economici, tanto che nel 2021 la Commissione Europea ha lanciato l’Energy Communities Repository per aiutare cittadini, amministrazioni locali e imprese a creare progetti di energia “pulita” tramite le comunità energetiche nelle aree urbane del vecchio continente.

La svolta per l’Italia è arrivata a novembre 2023 col sì europeo al decreto italiano che stanzia 5,7 miliardi di euro di incentivi (finanziati in parte dal Pnrr e in parte tramite bollette) per le comunità energetiche. Secondo il governo parliamo di una potenza finanziabile di 5 gigawatt totali da installare lungo tutto lo Stivale entro il 2027.

In questo contesto, in pieno cambiamento, c’è chi si è mosso per tempo come il Comune di Gualdo Tadino in Umbra, che è stato tra i primi in Italia ad attivare una CER a trazione pubblica quindi con il Comune a far da traino a tutto il progetto. A dicembre 2023, infatti, il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità l’atto costitutivo della sua comunità energetica rinnovabile, successivamente il 25 gennaio 2024 la CER Gualdo è stata presentata ai cittadini.

“Ringrazio TES e Rete dei Comuni Sostenibili – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – per la partecipazione a questo podcast, che consentirà di far conoscere a livello nazionale Gualdo Tadino come città virtuosa in tema di transizione ecologica e come buona pratica da seguire sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Dopo mesi di studio e lavoro abbiamo dato l’avvio concreto alla prima Comunità Energetica Rinnovabile promossa dal Comune di Gualdo Tadino. Un esempio su scala nazionale, che porterà benefici ambientali, economici ed ambientali alla nostra comunità”.