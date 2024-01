Raponi-Lega la situazione ex ospedale Calai di Gualdo Tadino

Le dichiarazioni

Ex ospedale Calai – «La sinistra voleva demolirlo, grazie alla Lega diventerà punto di riferimento sanitario. Era il 2008 quando il Partito Democratico e la sinistra chiusero l’ospedale Calai di Gualdo Tadino, condannandolo al degrado e all’abbandono. Da quel momento mi sono battuta in consiglio comunale e coinvolgendo esponenti del partito della Lega a tutti i livelli istituzionali, affinché una struttura fondamentale, punto di riferimento per i servizi sanitari del territorio venisse recuperata». E’ quanto a commentato il consigliere comunale della Lega di Gualdo Tadino, Alessia Raponi.

«Mi sono opposta fermamente alla perizia svolta dalla Giunta regionale a guida Marini, nella quale si prevedeva nel 2015 la demolizione di una parte consistente dell’edificio e nel 2021 ho chiesto all’assessore Coletto di annullare tale perizia e prevedere un destino diverso per l’edificio nell’ambito dei servizi sanitari – prosegue Raponi–. A distanza di 15 anni finalmente la Giunta di Donatella Tesei, grazie al lavoro dell’assessore Luca Coletto, che ha saputo recepire le istanze del territorio di cui mi sono fatta portavoce a più riprese, hanno ufficializzato il progetto di recupero della struttura destinataria di 9 milioni di euro per la riqualificazione e la revoca del piano elaborato nel 2015. L’ex ospedale Calai di Gualdo Tadino che la sinistra voleva demolire, diventerà una cittadella della salute e fornirà un’offerta di servizi sociosanitari articolata e di qualità dove troveranno spazio la Casa di Comunità, l’Ospedale di Comunità, posti funzionali Hospice, il servizio di riabilitazione cardiologica, attività residenziali secondo le necessità del territorio, la postazione del 118, il Centro diurno Alzheimer, ambulatori, uffici amministrativi e spazi polivalenti messi a disposizione delle associazioni di volontariato che lavorano nell’ambito sociosanitario».

«Finalmente, si danno risposte concrete alle richieste di sanità della comunità e si garantiscono prospettive serie di rilancio per il territorio anche dal punto vista economico. Fatti e non chiacchiere come ne stiamo ascoltando in questi giorni – conclude il consigliere Raponi – un progetto al quale la Lega a livello locale e regionale ha sempre creduto e sul quale ha lavorato per il bene di Gualdo Tadino, ascoltando i cittadini e ponendo le istanze del territorio al centro della propria azione politica».